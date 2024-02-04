يلا شوت الآن بدون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

جولة الديربي بين Real Madrid vs Atletico Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، مواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد دائمًا ما تشعل شغف عشاق كرة القدم، فهي تجمع بين الغريمين التقليديين في العاصمة الإسبانية، وتأتي هذه المرة وسط تحدي كبير للفريقين. يدخل ريال مدريد هذه المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى بكل قوة للفوز بها من أجل الابتعاد بالصدارة وتعزيز فرصه في الظفر باللقب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

ريال مدريد يدخل مباراة الديربي وهو في صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث قبل مواجهته القادمة أمام الوصيف جيرونا. من جهة أخرى، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويطمح في تحقيق الانتصار للارتقاء إلى المركز الثالث في سلم الترتيب.

تأتي هذه المواجهة بعد آخر مواجهة جمعت بين الفريقين والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في إطار كأس ملك إسبانيا. يُذكر أيضًا أن ريال مدريد قد سبق له الفوز على أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3، حيث توج باللقب على حساب برشلونة. يعد هذا الديربي فرصة حاسمة لكل من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة أو التقدم في الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

يسر بوابة الفجر أن تقدم لكم خدمة مشاهدة مباشرة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني للموسم 2023-2024. ستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 4 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن جولة الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ستنطلق المواجهة النارية بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. تابعوا البث المباشر عبر بوابة الفجر للاستمتاع بأحداث هذه المواجهة الشيقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تعتبر هذه المباراة فرصة لريال مدريد للثأر من أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة المؤلمة التي تلقوها في مباراة دور الـ16 بكأس الملك، حيث نجح أتلتيكو في إقصاءهم بنتيجة 4-2. هذا الثأر يمثل دافعًا إضافيًا للاعبي ريال مدريد لتحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

يحتل ريال مدريد حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن وصيفه جيرونا، مما يجعل المواجهة أمام أتلتيكو مدريد فرصة هامة للفريق لتعزيز مكانته في الصدارة وزيادة الفارق النقطي.

من جانبه، يواصل برشلونة تحسن أدائه في الليجا، حيث حقق الفوز في آخر مباراتين على التوالي، وهو ما يعكس عودته للمنافسة على اللقب. هذا يضيف حماسًا إضافيًا لمنافسة الصدارة ويجعل السباق على لقب الدوري الإسباني أكثر إثارة وتنافسًا، وستكون مباراة اليوم فرصة لرؤية مستوى الفريقين وقوتهما، وسيكون للفوز فيها أثر كبير على مسار المنافسة على اللقب في الأسابيع القادمة.

متي موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني؟

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد نظيره فريق أتلتيكو مدريد اليوم على أرضية ملعبه الشهير "سانتياجو برنابيو".، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر هذه المباراة مقررة إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير، وتأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023-2024.

وقد أعلنت رابطة لا ليجا عن موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، حيث من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة المباراة السابقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني خلال الدور الأول من موسم 2023/2024 كانت لصالح أتلتيكو، حيث انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وهذا اللقاء كان الوحيد الذي خسره ريال مدريد في الموسم الحالي حتى الآن، مما يجعل مباراة اليوم تحمل طابعًا خاصًا من التحدي والتنافس بين الفريقين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم؟

تتبنى قنوات بين سبورتس القطرية دورًا رائدًا في نقل مباراة الديربي المثيرة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم، وهي مواجهة مرتقبة في إطار منافسات الدوري الإسباني 2023/2024. تُعتبر بين سبورتس المالك الرسمي لحقوق بث الدوري الإسباني "لا ليجا"، وتوفر بث المباريات حصريًا للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال قناة beIN Sports HD 1، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة وحية لمباراة الديربي بين الغريمين الإسبانيين. تقدم بين سبورتس تغطية شاملة للمباراة، مع التحليلات الفنية المميزة والتعليق الحي والموضوعي الذي يضيف إلى جو المباراة المثيرة.

بفضل تردد قناة beIN Sports HD 1، يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة وخالية من التقطيع لمباراة الديربي الحاسمة. هذا يوفر لهم فرصة لمتابعة أحداث المباراة على أكمل وجه ومشاهدة اللحظات الحاسمة والأهداف الرائعة في وقتها الحقيقي.

تردد beIN Sports 1 hd تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة SPORT 3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 ؟

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، يتصدر فريق ريال مدريد القائمة برصيد 57 نقطة، مما يعكس أداءًا ممتازًا للفريق خلال الموسم الحالي. خاض الفريق 22 مباراة حتى الآن، حيث استطاع الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات فقط، وتكبد هزيمة واحدة فقط.

من جهة أخرى، يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة. وقد لعب الفريق نفس عدد المباريات كريال مدريد، وهي 22 مباراة، حيث نجح في الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في 5 مباريات.

تظهر الأرقام الإحصائية أن ريال مدريد يتمتع بأداء مميز ونتائج إيجابية أكثر من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم. ومع ذلك، فإن الفارق في النقاط بين الفريقين لا يزال ضئيلًا، مما يعني أن أتلتيكو مدريد لا يزال لديه فرصة لتحسين موقفه ومنافسة ريال مدريد على الصدارة في المراحل القادمة من البطولة.

تشكيل ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد الرسمي اليوم

حراسة المرمى لونين خط الدفاع لوكاس فاسكيز- داني كارفاخال- ناتشو- فيرلاند ميندي خط الوسط فالفيردي- كامافينجا- توني كروس- جود بيلينجهام خط الهجوم رودريجو جوس- فينيسيوس جونيور

التشكيلة المتوقعة لفريق أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الليجا

حارس المرمى يان أوبلاك خط الدفاع أكسيل فيتسل – هيرموسو – ماندافا مركز الوسط ماركوس – بابلو باريوسر – يكيلمي – فيرميرين – ساؤول نيجيز الهجوم أنخل كوريا – ديباي

ريال مدريد بالقوة الضاربة ضد أتلتيكو

تستعد عشاق كرة القدم لمواجهة مثيرة ومرتقبة بين الفريقين الإسبانيين العريقين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. يدخل ريال مدريد هذه المواجهة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة الليجا في وجه صراعه الشرس مع منافسه المباشر جيرونا. في المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب والمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

تُعتبر هذه المباراة الرابعة التي تجمع بين الفريقين خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات. وفي اللقاءات السابقة، نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في مباراتين، الأولى خلال مواجهة الدور الأول من الليجا بنتيجة 3-1، والثانية في دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-2 بعد التمديد. على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد الفوز في مباراة واحدة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية بنتيجة 5-3.

وبنظرة عامة إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد التقيا في 225 مباراة، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في 115 مباراة، في حين حقق أتلتيكو مدريد الفوز في 57 مباراة، وانتهت 53 مباراة بالتعادل. وقد نجح لاعبو ريال مدريد في إحراز 393 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، بينما استقبلت شباكهم 297 هدفًا.

من المتوقع أن تكون مباراة الليلة مثيرة ومحمومة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وتحقيق الأهداف المنشودة. سيعمل ريال مدريد على استغلال ميزانيته الهجومية والقدرات الفنية للاعبيه البارزين مثل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وإدين هازارد، بينما سيسعى أتلتيكو مدريد لتكثيف الدفاع والاستفادة من الفرص الهجومية المتاحة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

في النهاية، فإن مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لها مكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم، ومن المتوقع أن تكون مباراة الليلة لاستثنائية ومليئة بالإثارة والتشويق