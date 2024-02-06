ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بنسبة نجاح 87.61٪ وخلال مراسم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد اعلنت أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فى اول شهر فبراير المقبل، ويتم توفير نتيجة 3 إعدادي الشرقية في المدارس ولا توفرها البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في وقت سابق، إنَّه جرى التشديد خلال أعمال تصحيح الامتحانات والمراجعة ووضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، وإعطاء كل طالب وطالبة حقهم في الدرجات التي يستحقوها وضمان عدم حدوث أي خلل يؤثر على التصحيح وجمع الدرجات بدقة، لافتًا إلى أنه جار تحديد معاد مع محافظ الشرقية لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خلال ساعة.

جدير بالذكر أنَّ إجمالي الطلاب بالشرقي الذين أدوا الامتحانات بلغ 141 ألفًا و502 طالب وطالبة تمّ توزيعهم على 795 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

تعد نتائج “ثالثة إعدادي” من أهم نتائج الامتحانات في مصر، حيث تحدد مسار الطالب في المرحلة الثانوية وتحرص وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، لتسهيل عملية اختيار الطلاب لمسارهم الدراسي وتنتظر محافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان النتائج، خاصةً بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ وحتى الآن، اعتمدت نتائج 13 محافظة، من بينها القاهرة والجيزة والاسكندرية بني سويف وسوهاج ومحافظة البحيرة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والاسماعيلية.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الشرقية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنايات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلبيس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العاشر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مشتول التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منيا القمح التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو حماد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القرين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ديرب نجم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ههيا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الإبراهيمية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو كبير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أولاد صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فاقوس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحسينية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة صان الحجر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منشأة أبو عمر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الصالحية التعليمية 2024.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان إنه تم الانتهاء من عملية رصد الدرجات بالإضافة إلى مراجعتها وتجهيز نتائج الإعدادية ، وهذا لعرضها على السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة، وهذا لتسهيل عملية الحصول عليها للطلاب من خلال الخطوات التالية:

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024 فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة. بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة. بالنسبة لـ مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة. المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

الاف من المواطنين يرغبوا في التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2024، حيث أنه من المقرر أن يتم اعتماد وظهور النتائج الخاصة بالطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، وهذا ما قام وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية محمد رمضان، وقد صرح إنه تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، كما إنه قد صرح عدد الطلاب الذين قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظةة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، قد بلغ 141 ألفا و302 طالب وطالبة، وعلى أن يكون منهم 125 ألفا و51 طالبا، و15 ألفا و792 طالبة، كما أنه قد تم توزيعهم على 775 لجنة امتحانية، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج.

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