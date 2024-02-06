جارية الآن مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة النشامي بين Jordan vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس أمم آسيا، وباتت بطولة كأس آسيا 2023 في مرحلتها النهائية، حيث تجمع المباراة نصف النهائي بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية في مواجهة مرتقبة ومثيرة. ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة حافلة بالتحديات والتشويق، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة الغالية.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم

يستعد منتخب الأردن بكل إصرار وتركيز لمواجهة التحدي الكبير أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2024. يُقام اللقاء المهم في استاد أحمد بن علي، حيث يتطلع النشامى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

تأهل المنتخب الأردني إلى هذا الدور بعد أداء مميز في مراحل البطولة، حيث تغلبوا على منتخب طاجيكستان في ربع النهائي وتجاوزوا فريق العراق في دور الستة عشر بروح الفريق والإصرار القوي.

يعيش عشاق كرة القدم لحظات مثيرة بعد التعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة المجموعات مع كوريا الجنوبية. واليوم، يجدد اللقاء أمام الجماهير تلك التنافسية والروح الرياضية العالية في سبيل بلوغ المرحلة النهائية.

من المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، ويتطلع الجمهور بشغف إلى رؤية أداء لافت وتألق لاعبي المنتخبين. نتمنى لكل الفرق التوفيق، ونتطلع إلى لقاء نهائي مثير في هذه البطولة الكبيرة.

منتخب الأردن يدخل هذه المباراة بعزيمة وثقة عالية، حيث قدم أداءً متميزًا على مدار المباريات السابقة ووصل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه. تألق الفريق الأردني بأداء قوي وتكتيكي رائع، مما جعله يثير إعجاب الجماهير ويثبت جدارته في هذه البطولة الكبيرة. وبهذا التألق، يتطلع النشامى إلى مواصلة النجاح وتحقيق الفوز في مواجهة كوريا الجنوبية للتأهل إلى النهائي وخطف اللقب الغالي.

من جانبها، تعد كوريا الجنوبية من المنتخبات القوية والمخضرمة في عالم كرة القدم الآسيوية. يمتلك منتخب "الشمشون" سجلًا حافلًا بالإنجازات والألقاب، ويسعى جاهدًا لتحقيق المزيد من النجاحات في هذه البطولة. بالرغم من التحدي الذي يواجهه في مواجهة الأردن، إلا أن كوريا الجنوبية مازالت تمتلك عناصر قوية وتكتيكيات مميزة قد تساعدها على تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية.

تعد هذه المواجهة فرصة للجماهير لمتابعة عرض كرة قدم مثير ومشوق بين منتخبين ذوي جودة عالية، حيث يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة للجميع. ستكون الأنظار متجهة نحو أداء اللاعبين وتفاعل الجماهير في هذه المواجهة الحاسمة التي قد تحدد مصير الفريقين في البطولة.

متى موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 محط أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية وحول العالم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، سيكون الاستاد أحمد بن علي في قطر هو المسرح الذي ستُقام عليه المواجهة المرتقبة بين الأردن وكوريا الجنوبية.

بداية المباراة محددة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، مما يعني أن الجماهير المتحمسة في جميع أنحاء المنطقة ستكون على موعد مع عرض كروي مثير ومشوق.

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تلك اللحظة ستكون مناسبة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية، وللجماهير لتشجيع منتخباتها المفضلة ومساندتها في محاولة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، وبما أن كل منتخب يسعى للفوز وتحقيق الانتصار، فمن المتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالتشويق والإثارة، وقد تشهد لحظات حاسمة وقرارات استراتيجية تحدد مجرى اللعبة ومصير الفريقين.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

يشهد العالم العربي والشرق الأوسط توافد الجماهير بفارغ الصبر لمتابعة أحداث بطولة كأس آسيا 2023، بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوموالتي تُعد من أبرز البطولات الكروية في المنطقة، وذلك عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي حصلت على حقوق بث المباريات الحصرية في المنطقة.

من المقرر أن تبث قنوات "بي إن سبورتس" جميع مباريات كأس آسيا 2023، بما في ذلك مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف النهائي، التي تعد من بين المواجهات الرئيسية والمثيرة في البطولة.

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة المباراة على قناة beIN Sports، والتي تُعتبر القناة الرئيسية لبث بطولة كأس آسيا، حيث سيتم توفير تعليق مميز للمباراة بواسطة المعلق الخبير أحمد الطيب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتغطية موسعة للمباراة عبر قناة "الكأس إكسترا 1"، التي تعتبر قناة تابعة لبي إن سبورتس مخصصة لتغطية الأحداث الكروية الكبيرة، وستكون البثوث والتحليلات متاحة أيضًا على هذه القناة لإثراء تجربة المشاهدة.

بهذه الطريقة، يمكن لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي الاستمتاع بمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023، والتي ستكون حافلة بالإثارة والتشويق، وستجمع بين فريقين متنافسين يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

ما هو تردد القنوات الأخري التي تنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية؟

تردد قناة SSC1 تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد مباراة المنتخب الأردني ضد منتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب الأردني ضد منتخب كوريا الجنوبية بث مباشر تويتر في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

حكم مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حكم مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، وهي المنافسة التي تجمع بينهما في نصف النهائي، والتي تُقام حاليًا في دولة قطر ومن المقرر أن تنتهي في 10 فبراير الحالي.

منتخب الأردن، الملقب بالنشامى، يستعد بكل قوة لهذه المواجهة أمام منتخب كوريا الجنوبية المعروفين بلقب "الشمشون"، والتي سبق لهما أن التقيا خلال مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار المجموعة الخامسة.

يحلم منتخب الأردن بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه، فيما يسعى منتخب كوريا الجنوبية للتتويج باللقب القاري الثالث في تاريخهم، بعد غياب دام منذ عام 1960.

تشكيلة الأردن المتوقعة في مواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: إحسان حداد - عبد الله ناصيب - يزن أبو العرب - محمد أبو هاش

خط الوسط: محمود المرضي - نزار الرشدان - نور الروابده - موسى التعمري

خط الهجوم: يزن النعيمات - أنس حماد

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة في مواجهة الأردن

حراسة المرمى: كيم سيونغ جو

خط الدفاع: تاي كيم هوان - سيونغ هيونغ جونغ - مين جاي كيم - كي جي لي

خط الوسط: كانغ لي - إين بوم هوانغ - يونغ وو بارك - هي تشانغ هوانغ

خط الهجوم: هيونغ مين سون - غي تسونغ تشو



الأردن وكوريا الجنوبية.. حلم تأهل النشامي للنهائي

في كأس آسيا 2023، يعيش المنتخب الأردني لكرة القدم لحظة تاريخية استثنائية ببلوغه نصف النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخه. هذا الإنجاز الباهر يأتي بعد مشاركته الخامسة في البطولة، حيث قدم النشامى أداءً قويًا وتمكنوا من التأهل إلى دور المجموعات، ومن ثم بلوغ المربع الذهبي بعد تجاوز عقبة الدور الثمانية.

من جانبه، يستعد منتخب كوريا الجنوبية، الملقب بـ "الشمشون"، للمواجهة مع الأردن في نصف النهائي، حيث وصل إلى هذا الدور للمرة الثامنة في تاريخه منذ تطبيق نظام الأدوار الإقصائية في النسخة الخامسة عام 1972. يسعى الفريق الكوري إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يمتلك سجلًا حافلًا في تاريخ البطولة، إلا أنه لم يتمكن من التتويج باللقب منذ عام 1960.

في السبع مرات السابقة التي وصل فيها منتخب كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي، نجح في التأهل إلى المباراة النهائية في أربع مناسبات، إلا أنه فشل في التتويج باللقب. خسر الفريق الكوري في النهائيات السابقة في عدة مناسبات، من بينها نهائي نسخة 1972 أمام إيران، ونهائي نسخة 1980 أمام الكويت، ونهائي نسخة 1988 أمام السعودية، ونهائي نسخة 2015 أمام أستراليا.

Jordan Live.. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا 2024 | هــنـــا

على صعيد المواجهات بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، التقيا مرتين فقط في تاريخ البطولة. المرة الأولى كانت في نسخة 2004 بالصين، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. أما المرة الثانية فكانت في النسخة الحالية 2023 بقطر، حيث انتهت المواجهة بالتعادل 2-2.

بالإضافة إلى ذلك، لعب المنتخبان مباراتين أخريين في تصفيات كأس العالم 2010، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 2-2 في سيول، وانتهت المباراة الثانية بفوز كوريا الجنوبية بهدف دون رد في أرض الأردن.