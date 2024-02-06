بث مباشر النشامي (0-0).. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

جولة آسيوية بين Jordan vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس أمم آسيا 2024، تحت شعار "لا شيء مستحيل"، يقف منتخب الأردن في مواجهة مصيرية أمام كوريا الجنوبية، في مسعى لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية بالوصول إلى نهائي كأس آسيا. يأتي هذا الإنجاز بعدما صنع النشامى تاريخًا جديدًا بالوصول إلى دور النصف النهائي في هذه البطولة القارية الكبيرة، للمرة الأولى في تاريخهم.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

في مواجهة نصف نهائي كأس آسيا 2024، يستعد منتخب الأردن بكل إصرار وتركيز لمواجهة التحدي الكبير أمام كوريا الجنوبية. المباراة المرتقبة ستجمع بين الفريقين في استاد أحمد بن علي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب الأردن إلى نصف نهائي البطولة، محققًا إنجازًا تاريخيًا.

رغم التأهل من مرحلة المجموعات بمركز الثالث، إلا أن الأداء المميز للنشامى أثار التفاؤل بين الجماهير. وصعدوا بنجاح بتغلبهم على طاجيكستان في ربع النهائي والعراق في دور الستة عشر، مؤكدين جاهزيتهم للمواجهة الصعبة أمام منتخب كوريا الجنوبية.

يعود الفريقان للتقاء مجددًا بعد التعادل 2-2 في المباراة السابقة بينهما في مرحلة المجموعات. يعكس هذا اللقاء المرتقب رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

من جهة أخرى، نجح منتخب كوريا الجنوبية في بلوغ نصف النهائي بتجاوزهم عقبة المنتخب السعودي بركلات الترجيح، ومن ثم قدموا أداءً قويًا للفوز على المنتخب الأسترالي في ثمن النهائي.

ستكون المباراة حدثًا رياضيًا مثيرًا ينتظره عشاق الكرة الآسيوية بفارغ الصبر، حيث يتطلع كل فريق إلى التألق والتأهل إلى المرحلة النهائية لتحقيق اللقب القاري المرموق.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

يقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لـ مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا، حيث ستقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.. يترقب عشاق الكرة العربية والآسيوية المواجهة المرتقبة والقوية بين الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا.

ويشارك المنتخب الأردني في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ووصل له بعد الفوز على طاجيكستان في ربع النهائي والعراق في دور الـ 16 بينما عبر المنتخب الكوري نظيره الأسترالي بنتيجة 2\1.

انطلقت رحلة النشامى نحو التاريخ عندما نجحوا في التأهل لدور الثمانية بعد فوز مثير في اللحظات الأخيرة على منتخب العراق في مباراة دور الستة عشر بنتيجة 3-2. هذا الفوز الرائع أضاف نكهة من الإثارة والتشويق لمسيرة الفريق الأردني في البطولة.

وقبل ذلك، تأهل النشامى من دور المجموعات كأحد أفضل أربعة منتخبات حيث احتلوا المركز الثالث، بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 2-2. ورغم الخسارة أمام المتصدر المنتخب البحريني، فإن أداء النشامى خلال المباريات الأولى أكد على قدرتهم على المنافسة والتحدي.

يُشكل الوصول إلى الدور نصف النهائي لكأس آسيا إنجازًا تاريخيًا للكرة الأردنية، ويعكس العمل الجاد والإصرار الذي يمتلكه الفريق وروح الفريق القتالية. ومع مواجهة كوريا الجنوبية، يتطلع النشامى لمواصلة مسيرتهم الرائعة وتحقيق المزيد من النجاحات التاريخية، في مسعى لكتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم الأردنية.

بالنظر إلى الروح العالية والتفاؤل الذي يسود الفريق وجماهيره، يترقب الجميع بفارغ الصبر نتيجة هذه المواجهة الحاسمة، متمنين أن تشهد البطولة تألقًا جديدًا لمنتخب الأردن وتحقيق النجاح الكبير.

متي موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 يعتبر حدثًا مهمًا في عالم كرة القدم الآسيوي. يوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، ستشتعل أجواء ملعب استاد أحمد بن علي بالترقب والحماس لهذه المواجهة النارية بين الفريقين.

ستبدأ المباراة عندما يرفع الحكم الصافرة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وقطر والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات. هذا التوقيت المحدد يضمن أن الجماهير والمشجعين في جميع أنحاء العالم العربي سيكونون على استعداد لمتابعة الحدث المثير عبر الشاشات التلفزيونية أو من خلال تطبيقات البث المباشر على الإنترنت.

من المتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيرًا ومحتدمًا، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة. وسيكون للأردن فرصة ذهبية لمواصلة رحلته التاريخية وتحقيق إنجاز كبير بالتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى منتخب كوريا الجنوبية إلى استعادة لقب البطولة وتحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تعتبر الوجهة الرئيسية لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمتابعة أبرز البطولات والمسابقات الرياضية، ومن بين هذه المسابقات مسابقة كأس آسيا 2023. حيث تمتلك "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث هذه البطولة في المنطقة، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

لمتابعة مباراة منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية، يمكن للمشتركين في باقة قنوات "بي إن سبورتس" الآسيوية الاستمتاع بالبث المباشر للمباراة، حيث توفر الشبكة تغطية شاملة لأحداث البطولة بأفضل جودة وتحليلات مميزة.

أما في السعودية، فستكون المتابعة متاحة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما يمكن للمشاهدين في الإمارات متابعة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية. وفي العراق، ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة بث المباراة للمشاهدين هناك.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، وسيكون بإمكان محبي كرة القدم في هذه الدول الاستمتاع بمشاهدة الحدث عبر القنوات المحددة، حيث سيكون لديهم فرصة لمتابعة الأداء الرائع والأهداف المثيرة والتحليلات الخاصة بالمباراة.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

ما هو تردد القنوات الأخري التي تنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية؟

تردد قناة SSC1 تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

سيقوم المعلق حسن العيدروس بتعليق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، حيث سيكون له دور مهم في نقل الأحداث وتحليل أداء اللاعبين على الهواء مباشرة.

أما في القنوات السعودية، فسيكون المعلق المصري فارس عوض هو الذي سيقدم التعليق على المباراة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال وقدرة على نقل الأحداث بشكل ممتع ومثير.

وفي قناة أبو ظبي، سيتولى المعلق عصام عبده مهمة التعليق على المباراة، حيث يتميز بأسلوبه الرائع وقدرته على جذب الانتباه وتوصيل المشاعر والتوتر للمشاهدين.

أما في القناة العراقية، فسيقوم المعلق سالم السالمي بتعليق المباراة، وسيعمل على إضفاء جو من الحماس والتشويق للمشاهدين، ونقل أدق التفاصيل والتحليلات الفنية.

بهذه الطريقة، سيتمكن المشاهدون في مختلف الدول من الاستمتاع بتعليق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بصوت معلقين محترفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية في مجال التعليق الرياضي، مما يضيف جوًا خاصًا لتجربة مشاهدة المباراة.

تشكيلة الأردن المتوقعة في مواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: إحسان حداد - عبد الله ناصيب - يزن أبو العرب - محمد أبو هاش

خط الوسط: محمود المرضي - نزار الرشدان - نور الروابده - موسى التعمري

خط الهجوم: يزن النعيمات - أنس حماد

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة في مواجهة الأردن

حراسة المرمى: كيم سيونغ جو

خط الدفاع: تاي كيم هوان - سيونغ هيونغ جونغ - مين جاي كيم - كي جي لي

خط الوسط: كانغ لي - إين بوم هوانغ - يونغ وو بارك - هي تشانغ هوانغ

خط الهجوم: هيونغ مين سون - غي تسونغ تشو

الأردن ضد كوريا الجنوبية.. أرقام تاريخية قبل المواجهة

يترقب عشاق كرة القدم في آسيا وحول العالم مواجهة نصف نهائي كأس آسيا بين منتخب الأردن وكوريا الجنوبية، حيث يُعد هذا اللقاء من اللقاءات المثيرة التي تحمل الكثير من التوتر والتشويق. يأتي هذا اللقاء كنتيجة للأداء المميز الذي قدمه الفريقان في مراحل البطولة، والذي جعلهما يستحقان الوصول إلى هذا المرحلة الحاسمة.

مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 تُعتبر الثالثة بين الفريقين في تاريخ البطولة، حيث سبق وأن تقابلا في المواجهتين السابقتين وانتهت المباراتين بالتعادل، بما في ذلك التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في دور المجموعات في هذه النسخة من البطولة. يضفي هذا التاريخ السابق للقاءات بينهما بعدًا إضافيًا من الإثارة على المواجهة القادمة، حيث يسعى كل فريق للفوز وتحقيق التأهل إلى النهائي.

منتخب الأردن يخوض هذه المرحلة التاريخية بعدما وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ويُعد هذا إنجازًا كبيرًا لكرة القدم الأردنية. يعكس هذا الإنجاز تطورًا ملحوظًا في مستوى الفريق وإمكانياته، ويشكل حافزًا قويًا للاعبين للمضي قدمًا وتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، يواجه منتخب كوريا الجنوبية تحديًا في مسعى للوصول إلى النهائي، حيث يسعى للتغلب على فريق الأردن وتحقيق حلم الوصول إلى اللقب. يأتي هذا التحدي بعد أداء متذبذب لكوريا في المراحل السابقة من البطولة، ولكنهم يتطلعون إلى تحقيق الانتصار وتحقيق اللقب القاري.

تحمل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية أهمية كبيرة لكلتا الفرق، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى المباراة النهائية وخوض المنافسة على اللقب. يعكس الانتصار في هذه المباراة أكثر من مجرد التأهل إلى النهائي، بل يمثل تتويجًا لمجهودات اللاعبين وفرصة لتحقيق إنجاز تاريخي.

من المتوقع أن يكون اللقاء بين الأردن وكوريا الجنوبية مثيرًا ومثيرًا للاهتمام، حيث سيتابع الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم هذه المواجهة بشغف وتوتر. وسيعكس الفريق الفائز في هذه المباراة إرادته وقوته، وسيكون على استعداد لخوض التحدي في المباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري المرموق.