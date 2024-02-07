استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بأن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية ستكون متاحة للطلاب يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ ثم يتم نشرها إلكترونيا على الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس دون الحاجة لذهاب للمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وفي تصريح للمحافظ، قال إن هذا الإنجاز يعكس التفاني والجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والطالبات، معربًا عن فخره بأدائهم المتميز. كما قدم الهجان التهنئة لجميع الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا مليئًا بالتفوق والنجاح.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدعم الذي تقدمه مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس، والعاملون في الميدان التعليمي، معبرًا عن امتنانه لجهودهم المستمرة في تقديم بيئة تعليمية مثلى.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء الهجان عن خطط لافتتاح عدة مدارس في مراكز ومدن المحافظة في الفترة القادمة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية وتحسين جودة التعليم. كما أكد على أهمية دعم الأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين في صفوف الطلاب.

من جهة أخرى، أكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 113،262 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 1،889 طالبًا وطالبة للإعدادية المهنية و6 طلاب مكفوفين و50 طالبًا للصم وضعاف السمع. وأشارت إلى أن الحضور الفعلي بلغ 111،035 طالبًا وطالبة للإعدادية العامة و1،113 للإعدادية المهنية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية PDF

ومن خلال موقع بوابة الفجر يمكن لجميع الطلاب استخراج النتائج بعد قليل، حيث تتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية حرصها المستمر لمصلحة الطالب وتباشر بشكل كبير نتيجة الشهادة الاعدادة في محافظة القليوبية وذلك بداية من عمليات التصحيح مرورا برصد الدرجات وعمليات التصحيح الورقي قبل ان يتم اعتماد النتائج ونسب النجاح بشكل رسمي، ومن المنتظر بان يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال ساعات حيث لم يتم اعتماد النتيجة في محافظة القليوبية وباقي المحافظات والتي لم تقم باعتمادها منها الشرقية والغربية وذلك خلال ال48 ساعة القادمة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية: نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

نتيجة تالتة اعدادي 2024 محافظة القليوبية

أفادت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية أن عملية التصحيح قد تمت بدقة كبيرة حيث تمت مراجعة كافة أوراق الإجابات من قبل عدة مصححين، مشيرة بأنه تم التركيز على مصلحة الطلاب في المقام الأول، وستكون نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في محافظة القليوبية لعام 2024 ستكون راضية للغاية ومبشرة ومفرحة لجميع الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

حددت وزارة التربية والتعليم لكل مديرية تعليمية رابط خاص بها.

تقوم المديرية بعد أن تعتمد النتيجة من قبل المحافظ برفعها.

ثم بدء توفيرها في المدارس غالبًا من اليوم التالي إن لم يوافق عطلة رسمية.

ثم فتح باب التظلمات خلال يوم أو إثنين.

والتي تستمر لمدة أسبوعين كاملين.

البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية 2024

يتيح موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس فور رفعها على هذا الرابط، وهناك خطوات معينة لمعرفة نتيجتك بسهولة تامة وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية من هـــنا..

اختر الخدمات الإلكترونية. اضغط على خدمات التربية والتعليم.

انقر على ايقونه نتائج الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك. انقر على زر عرض النتيجة.

تختم القليوبية فصلها الدراسي الأول بإنجازات مشرفة، وتتطلع إلى مستقبل مشرق في مجال التعليم، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز الأنشطة الطلابية والمواهب.

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