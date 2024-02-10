مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا

مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة آسيوية بين Qatar vs Jordan اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة قطر والأردن يلا شوت اليوم في كأس آسيا، إن اقتراب نهائي كأس آسيا 2023 يشكّل لحظة مميزة ومنتظرة بشغف من قبل محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في العالم العربي والآسيوي. حيث يترقب الملايين من المشجعين هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد بطل القارة الصفراء وتكتب اسمه في سجلات التاريخ الرياضي.

في هذا النهائي المثير، سيتقابل منتخب قطر، بطل النسخة السابقة من البطولة، مع منتخب الأردن الذي يشهد مشاركته الأولى في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا. ومن المؤكد أن هذه المواجهة ستكون مليئة بالحماس والتشويق، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغالي.

منتخب قطر، الذي يستضيف البطولة في أرضه، يسعى للمحافظة على اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي جديد من خلال تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. لقد قدم الفريق العنابي أداءً ممتازًا طوال المسابقة، وتمكن من بلوغ المباراة النهائية بعد تخطي العديد من المنتخبات القوية.

أما منتخب الأردن، فقد فاجأ الجميع بأدائه المذهل وتألقه في هذه البطولة. يعد وصول النشامى إلى المباراة النهائية إنجازًا كبيرًا، ويعكس تطورا ملحوظًا في كرة القدم الأردنية. ومع تحقيق النجاحات وتجاوز العقبات، يتطلع الفريق وجماهيره إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال التتويج بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

من المؤكد أن مواجهة النهائي بين منتخبي قطر والأردن ستكون مشوقة ومثيرة، وستشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب. وسيكون للأداء الجماعي وللروح القتالية دور كبير في تحديد الفائز في هذه المواجهة الحاسمة.

متى موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023؟

يوم السبت المقبل، ستشهد مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن بث مباشر يلا شوت، وذلك على أرضية ملعب ستاد لوسيل. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية. يترقب عشاق كرة القدم هذا الحدث بشغف، حيث يتنافس الفريقان على لقب البطولة الآسيوية المرموقة. ومن المتوقع أن يكون النهائي مباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز ورفع الكأس الغالية.

مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر يلا شوت اليوم

وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة قطر والأردن بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية والدوحة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وصعد منتخب قطر للنهائي للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه،فيما تأهل الأردن على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

حصلت عدة قنوات عربية على حقوق بث مباريات كأس آسيا 2024، وتختلف القنوات المتاحة للمشاهدين حسب البلد الذي يتواجدون فيه. يشترك جميع هذه القنوات في نقل مباراة قطر والأردن، المقامة في إطار النهائيات.

في معظم الدول العربية، باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، سيكون بإمكان المشاهدين متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس كأس آسيا، بالإضافة إلى قنوات الكأس اكسترا 1 و2. هذه القنوات ستقدم تغطية شاملة لجميع أحداث المباراة، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة النهائي بشكل مباشر ومثير.

في العراق، ستنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية، مما يتيح للمشاهدين العراقيين فرصة متابعة أداء منتخبهم في النهائي بكل تفاصيله، وأما في الإمارات، ستكون المباراة متاحة للمشاهدين عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا، التي ستقدم تغطية خاصة للنهائي بكل تفاصيله.

بالنسبة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، ستكون القناة الناقلة للمباراة هي SSC 1 HD، التي تعتبر جزءًا من قنوات SSC الناقل الحصري لكأس آسيا في السعودية. ومن المهم للمشاهدين السعوديين الاشتراك في هذه القناة وامتلاك جهاز GOBX لمشاهدة المباراة والاستمتاع بكافة لحظات النهائي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 Alkass EXTRA One HD سهيل سات 11642 أفقي 27500 2/3 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 Alkass EXTRA TWO HD سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

من معلق مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

ستكون تجربة مشاهدة نهائي كأس آسيا 2024 مثيرة للغاية بفضل التعليقات المتميزة التي ستكون متاحة عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرياضية العربية. من بين هذه القنوات، قناة SSC1 HD ستقدم تعليقًا مميزًا من فهد العتيبي وحاتم بطيشة، وسيكون الأداء الاحترافي لهذين المعلقين إضافة قيمة لمتابعي النهائي.

على جانب آخر، فإن قناة SSC EXTRA 1 HD ستوفر تعليقًا من فارس عوض، بينما ستكون قناة SSC EXTRA 2 HD مصحوبة بتعليق محمد حسين. هؤلاء المعلقون سيقدمون تحليلًا متميزًا ورؤى تقنية حول سير اللقاء وأداء الفريقين في المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، ستكون تجربة مشاهدة المباراة ممتعة عبر قناة beIN Asian Cup 1 HD بفضل تعليق الخبير التونسي عصام الشوالي، بينما سيتم تقديم تعليق بواسطة حسن العيدروس عبر قناة beIN Sports Asian Cup 2 HD.

وفيما يتعلق بقناة أبوظبي الآسيوية، فسيقدم العميد حازم عبد السلام تعليقًا مميزًا عبر قناة أبوظبي الآسيوية 1، في حين سيكون عصام عبده المعلق عبر قناة أبوظبي الآسيوية 2، وأما على قناة الكأس الرياضية، فسيتولى خليل البلوشي التعليق على المباراة عبر الكأس الرياضية 1، في حين سيقدم خالد الحدي تحليلًا فنيًا وتعليقًا عبر الكأس الرياضية 2.

معلق مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024

القناة المعلق beIN Asian Cup 1 عصام الشوالي beIN Asian Cup 2 حسن العيدروس AL Kass Extra 1 HD خليل البلوشي Al Kass Extra 2 HD خالد الحدي SSC1 HD فهد العتيبي SSC1 HD حاتم بطيشة SSC EXTRA 1 HD فارس عوض SSC EXTRA 2 HD محمد حسين Abu Dhabi Sports Asia 1 حازم عبد السلام Abu Dhabi Sports Asia 2 عصام عبده الرابعة العراقية نورالدين آيت علي الرابعة العراقية حسام الوائلي

تشكيل قطر المتوقع ضد الأردن

وسيكون تشكيل قطر المتوقع في لقاء الاردن كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى علي، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

تشكيل الأردن المتوقع ضد قطر

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.

التاريخ يغازل قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024

من خلال نهائي كأس آسيا 2023، يتطلع منتخب قطر إلى الاحتفاظ بلقب البطولة وتكرار الإنجاز الذي حققه في النسخة السابقة، والتي أقيمت في الإمارات عام 2019. يرغب العنابي في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية القارية والتاريخية، وبناء تحفيز على الأداء المميز الذي قدمه في البطولة حتى الآن.

من جانبه، يتطلع منتخب الأردن إلى مواصلة كتابة التاريخ، حيث وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى جاهدًا للفوز بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه الرياضي. تألق النشامى خلال المسابقة، وبثوبهم الجديد الذي أظهروه خلال مشوارهم، يطمحون في إحراز المزيد من الإنجازات والمفاجآت.

بالرغم من أن قطر تُعتبر الأوفر حظًا للفوز بلقب كأس آسيا نظريًّا، إلا أن منتخب الأردن أثبت قدرته على تحقيق المفاجآت والتفوق على الأندية الكبيرة. بفضل صمودهم وقدرتهم على تحمل المعاناة، استطاع النشامى التأهل لنصف النهائي، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية، حيث يتطلعون لختام بطولة تاريخية بفوزهم باللقب.

يسعى منتخب قطر من خلال إحراز اللقب إلى مسح الصورة الباهتة التي ظهر بها في كأس العالم 2022، حيث خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات ولم يتمكن من تقديم أداء مقنع. الفوز بلقب كأس آسيا سيكون فرصة للعنابي لاستعادة الثقة وإعادة البريق لمنتخبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبين التقيا وديًا قبل بداية البطولة الحالية، حيث فاز المنتخب الأردني بنتيجة (2-1)، مما يضيف عنصرًا إضافيًا من التوتر والتحدي لمواجهة النهائي، ويجعل الجماهير متحمسة أكثر لمتابعة هذا اللقاء المثير على أرضية ملعب ستاد لوسيل.

منتخب قطر يراهن على المدرسة الإسبانية لتكرار إنجاز 2019

منتخب قطر، الذي يُعرف بلقب "العنابي"، يعيش لحظات تاريخية مثيرة في بطولة كأس آسيا 2023، حيث يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق الإنجاز الكبير قبل خمس سنوات في النسخة السابقة من البطولة، التي أقيمت في أبو ظبي، وتُوج باللقب بعد فوزه المذهل على اليابان بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، الذي يشغل حاليًا منصب مدرب المنتخب الإكوادوري، تمكن المنتخب القطري من تحقيق إنجاز تاريخي، والآن يجد نفسه مجددًا في المباراة النهائية للبطولة، هذه المرة تحت قيادة مدرب إسباني آخر، هو ماركيز لوبيز، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي، بعد استقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

يُشكل الثلاثي الرائع لمنتخب قطر، والمؤلف من أكرم عفيف، وحسن الهيدوس، والمعز علي، النواة القوية للفريق، وقد قادوا منتخب بلادهم بشكل ممتاز خلال البطولة، بالإضافة إلى أداء مميز من حارس المرمى مشعل برشم، الذي قدم أداءً رائعًا بين الخشبات الثلاث.

في مسارهم نحو النهائي، استطاع "العنابي" أن يتفوقوا في دور المجموعات بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية على لبنان وطاجيكستان والصين، ثم أزاحوا عقبة فلسطين في دور الستة عشر بنتيجة (2-1)، وتغلبوا على أوزبكستان في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزهم بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي نجحوا في تخطي منتخب إيران بنتيجة (3-2).

بهذه النتائج المذهلة والأداء الرائع، يبدو أن منتخب قطر مستعدٌ لخوض التحدي في المباراة النهائية، حيث يسعى لتكرار إنجازه التاريخي والمحافظة على لقب البطولة ليُضيف فصلًا جديدًا إلى تاريخه الكروي الرائع.