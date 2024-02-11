عنوان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورقم التواصل والخاص بها، العديد يسعى للحصول على رقم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُعتبر من أبرز المؤسسات في جمهورية مصر العربية. تضطلع الشركة بدور حيوي في توصيل المياه إلى مختلف المناطق في محافظات مصر، بالإضافة إلى توليها مسؤولية إصلاح أي أعطال تواجه توصيل المياه.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

لقد أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من الطرق التي يمكن أن يستخدمها المواطن في التواصل مع خدمة الدعم الفني للشركة من أجل تقديم شكوى أو بلاغ أعطال أو الإستفسار عن الخدمات التي تقدمها الشركة، لذلك سنتعرف على طرق التواصل هذه من خلال الآتي:

الإتصال بالخط الساخن لمحافظتي القاهرة والإسكندرية على رقم 175.

الإتصال بخدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال ساعات العمل الرسمية على رقم 0224583591 / 0224583596.

التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الفاكس على رقم 0224583884.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهو [email protected].

العنوان الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة هو: كورنيش النيل، الساحل، محطة مياه روض الفرج، القاهرة.

مواعيد عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي

إن مواعيد العمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا وذلك من يوم السبت إلى يوم الخميس والعطلة الرسمية تكون يوم الجمعة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواطنين الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها دون الحاجة إلى الذهاب لمقرات الشركة.

تطبيق قراءاتي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

إن تطبيق قراءاتي يعد من التطبيقات التي قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفيرها للمواطنين من أجل التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة العداد، ويمكن أيضًا من خلال هذا التطبيق القيام برفع وتحميل صور لقراءات العداد لإضافة المزيد من الشفافية والدقة لقراءة العداد.

وهذا يساعد المواطن في التعرف الإستهلاك اليومي للمياه، بالإضافة إلى التعرف على طرق مختلفة لترشيد الإستهلاك، كما حددت الشركة مواعيد رفع صور القراءات على أن تكون من يوم 1 في الشهر إلى يوم 15 في الشهر.

في ختام المقال نكون قد تعرفنا على طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تعرفنا على مواعيد عمل شركة المياه في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مميزات تطبيق قراءاتي الذي أتاحته الشركة للمواطنين من أجل تسجيل قراءات العداد.