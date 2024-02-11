مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا

مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

تبحث الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار مباشر اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل، والتي سيتحدد خلالها بطل النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 سواء منتخب كوت ديفوار مستضيف هذا الحدث الضخم، أو منتخب نيجيريا الذي قدم أداء مميزًا منذ دور المجموعات حتى المباراة الختامية؛ لهذا لا صوت يعلو فوق متابعة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر اليوم داخل الساحة الرياضية في جميع البلدان.

يستضيف ملعب "الحسن واتارا"، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين كوت ديفوار ونيجيريا، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2023، ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطى منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة هدف نظيف، فيما حقق منتخب نيجيريا الفوز في الدور ذاته على حساب منتخب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا حكم ساحة، وعلى الفار المصري محمود عاشور، ويسعى المنتخب الإيفواري للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يأمل المنتخب النيجيري في التتويج الرابع في تاريخه.

وتواجد منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 4 مرات، حيث حقق كوت ديفوار اللقب مرتين أعوام (1992، 2015) وتواجد في الوصافة مرتين أعوام (2006، 2012)، وتواجد منتخب نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا 7 مرات حيث حقق اللقب 3 مرات أعوام (1980، 1994، 2013) واحتل الوصافة 4 مرات أعوام (1984، 1988، 1990، 2000)، وستكون مواجهة نيجيريا وكوت ديفوار في النهائي الأفريقي تكرار للمباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور المجموعات خلال النسخة الحالية والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون مقابل.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية

يواجه منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، في إطار نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، كما سيحتضن ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، مجريات مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا مباشر اليوم.

بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت

وحدد الكاف موعد مباراة نيجريا وكوت ديفوار مباشر اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، لتقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار مباشر اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا

تأتي شبكة قنوات الجزائرية الأرضية، باعتبارها القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك بعد تمكنها من الحصول للنسخة الثانية على التوالي بإتاحة مباريات كأس الأمم الإفريقية مباشر عبر قنواتها المجانية، وهو ما يدفع المشجعين الآن إلى البحث عن ترددها على القمر الصناعي نايل سات وخطوات تنزيلها من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم؛ لذا إليك في هذا الجدول تفاصيل تشغيلها داخل جمهورية مصر العربية.

تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 رمز الشفرة: 1100001100000000 مفتوحة

معلق مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

حددت مجموعة قنوات بين سبورت، الناقل الرسمي لـ بث مباشر مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على أحداث هذا اللقاء الختامي عبر قناتها بين سبورتس ماكس 1.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب نيجيريا اليوم، لمواجهة الأفيال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - أولا أينا - كالفن باسي.

خط الوسط: أليكس أيوبي - زيدو سانوسي - فرانك أونيكا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - سيمون موسيس - فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب كوت ديفوار اليوم، لمقابلة النسور في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أوربيه - جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي - جان سيري - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ماكس جراديل - كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي.

قمة تاريخية بين كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا

بعد مرور 24 يوما فقط على لقائهما بمرحلة المجموعات في المسابقة، يتجدد الموعد بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، يوم الأحد، في مواجهة أكثر أهمية، حينما يلتقيان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وسبق أن التقى المنتخبان على ملعب (الحسن واتارا) في مدينة أبيدجان، الذي يستضيف النهائي أيضا، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث انتصر المنتخب النيجيري 1 - صفر على نظيره الإيفواري.

وستكون هذه هي المباراة النهائية التاسعة في تاريخ أمم إفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، التي يلتقي فيها منتخبان تواجها من قبل في دور المجموعات.

وعقب اجتيازهما العديد من العراقيل خلال مشوارهما في النسخة الحالية للبطولة، يتطلع المنتخبان العريقان لاعتلاء عرش كرة القدم في القارة السمراء حتى إشعار آخر.

وبينما يحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الإفريقية، بعد نسخ 1980 و1994 و2013، يتطلع منتخب كوت ديفوار للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015.

ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين كوت ديفوار ونيجيريا في أمم إفريقيا، فإن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.

وينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة الإفريقية الكثير من الإثارة والندية في اللقاء، لا سيما وأن المنتخبين يحتلان المركزين الثاني والثالث بقائمة أكثر المنتخبات قيمة تسويقية في البطولة، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت)، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، حيث تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار 58ر334 مليون يورو، بينما تصل قيمة منتخب نيجيريا 332 مليون يورو.

ويحمل هذا اللقاء الرقم 8 في مباريات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية، حيث تمتلك نيجيريا الأفضلية في المواجهات السبع الماضية التي جرت بينهما بالبطولة، بعدما حققت 4 انتصارات، مقابل فوزين لكوت ديفوار، وفرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.

وخلال تلك المواجهات السابقة، التقى المنتخبان 3 مرات في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا، حيث كانت الأولى في قبل نهائي نسخة عام 1994 بتونس، وحسمها منتخب نيجيريا لمصلحته بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2 - 2 في الوقت الإضافي، ليشق منتخب (النسور الخضراء المحلقة) طريقه نحو التتويج بلقبه الثاني آنذاك.

وثأر منتخب كوت ديفوار من تلك الخسارة، عقب فوزه 1 - صفر على نظيره النيجيري في الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2006 في مصر، لكنه فشل في اقتناص اللقب بخسارته في النهائي أمام منتخب (الفراعنة).

أما اللقاء الثالث بينهما في مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، فكانت بدور الثمانية لنسخة عام 2013 في جنوب إفريقيا، حيث انتصر المنتخب النيجيري 2 - 1، ليستكمل مسيرته في البطولة التي توج بها للمرة الأخيرة.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لأن يصبح تاسع منتخب مضيف يتوج بكأس الأمم الإفريقية، بعد منتخبات مصر التي توجت باللقب على ملعبها أعوام 1959 و1986 و2006، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب إفريقيا (1996) وتونس (2004).

كما يرغب المنتخب الإيفواري، الذي يسجل ظهوره الخامس في المباراة النهائية لأمم إفريقيا، في أن يصبح أول منتخب مضيف يحرز كأس البطولة منذ المنتخب المصري قبل 18 عاما.

ويطمح المنتخب الملقب بـ(الأفيال) لمعادلة عدد ألقاب المنتخب النيجيري في قائمة أكثر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الإفريقية، التي يتربع المنتخب المصري على صدارتها برصيد 7 ألقاب.

وعانى منتخب كوت ديفوار من كثير من العثرات خلال مشواره نحو المباراة النهائية، حيث استهل مسيرته في المسابقة الحالية بالفوز 2 - صفر على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر صفر - 1 أمام منتخب نيجيريا.