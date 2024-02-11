لعشاق الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يعتبر أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها الأشخاص في العديد من الدول العربية عبر محرك بحث جوجل.

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة التردد الجديد لهذه القناة على القمر الصناعي نايل سات، نظرًا للمحتوى الاستثنائي الذي تقدمه والذي يجذب الجماهير بمختلف أعمارها، تمكنت القناة في وقت قصير من جذب انتباه عدد كبير من المشاهدين وجعلهم يتابعونها بانتظام، خاصةً من عشاق الأفلام والبرامج الوثائقية التي تستكشف جمال الطبيعة والعالم الحيواني المثير.

لمن يهمهم معرفة التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، يمكنهم متابعة هذا المقال للحصول على المزيد من المعلومات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

البعض يرغب في معرفه تردد قناه ناشونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي نايل وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

قم بإدخال التردد: 12467.

معدل استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك هو: أفقي.

معدل ترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

أما عن معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عرب سات

لعشاق الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

يمكن كذلك ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

ادخل التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

أما عن معدل ترميز: 27500

بينما معدل تصحيح الخطأ هو: ¾.

التشفير: مفتوح.