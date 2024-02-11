الآن تردد قناة dmc على نايل سات 2024..تابع مسلسلات العرض الأول، تردد قناة DMC يعد واحدًا من أكثر الترددات بحثًا وانتشارًا في الآونة الأخيرة، إنها قناة فضائية معروفة تم إطلاقها في عام 2017.

وتمكنت بسرعة من جذب جمهور كبير بفضل محتواها المميز الذي يجمع بين أبرز أعمال الدراما المصرية والبرامج الحوارية المتنوعة، تابعوا معنا لمعرفة تردد قناة DMC على نايل سات وطرق استقبالها عبر أجهزة الرسيفر.

تردد قناة dmc

تبث قناة دي إم سي محتواها على مدار 24 ساعة بجودة عالية الدقة والوضوح، حيث تحرص القناة دومًا على تقديم أفضل صورة ممكنة للمشاهد وتفادي أي عائق قد يتسبب في انقطاع البث أو حدوث تشويش أثناء عرض المحتوى، وللاستمتاع بمشاهدة أحدث المسلسلات ذات العرض الأول والحصري، يتم استقبال القناة عبر استخدام الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة dmc على الأجهزة

بإمكان جميع المشاهدين الراغبين في استقبال قناة dmc ومتابعة الأعمال الحصرية، تنزيل التردد الجديد للقناة عبر اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الإعدادات “setting” الموجود في الريموت كنترول.

اختيار قائمة الترددات.

الضغط على إضافة تردد جديد.

إضافة جميع بيانات القناة ممثلة في (التردد- الاستقطاب- معدل الترميز- معامل تصحيح الخطأ).

النقر على زر بحث القناة.

سيتم البدء في عملية تثبيت تردد قناة dmc وقد يستغرق الأمر عدة ثوانٍ.

بعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ التغييرات.

مسلسلات وبرامج قناة dmc

تتميز قناة دي إم سي بتقديم نخبة مميزة من أجدد المسلسلات الحصرية والبرامج التي تتلاءم مع احتياجات جميع المشاهدين وهو ما جعلها تحظى بشهرة واسعة، ومن أشهر محتويات القناة التي تُعرض خلال الفترة الحالية:

برنامج صاحبة السعادة.

مسلسل راجعين يا هوى.

برنامج 8 الصبح.

مسلسل جعفر العمدة.

برنامج السفيرة عزيزة.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني.

برنامج لعلهم يفقهون.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة، كل ما تريد معرفتة عن ترددات قناة dmc الجديدة 2024.