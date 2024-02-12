تردد قناة one movies على النايل سات.. "لمشاهدة أجدد الأفلام الأجنبية"، تردد قناة One Movies هو واحد من أكثر الترددات التي تم البحث عنها مؤخرًا، نظرًا لتقديم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام على مدار الساعة بشكل حصري.

تتمتع القناة بشعبية كبيرة في العالم العربي نظرًا لتقديمها الأفلام الكوميدية وأفلام الأكشن وأفلام الرومانسية وغيرها وفيما يلي تردد قناة One Movies على النايل سات الذي يمكنكم ضبطه من خلال بوابة الفجر الإلكترونية.

تردد قناة one movies على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة one movies واحدة من القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في العالم العربي نظرًا لأن جودة البث عالية من حيث الصوت والصورة، يأتي التردد على النحو التالي:

التردد: 11678.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة one movies على عرب سات

التردد: 11675.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد one movies على الرسيفر

يوجد عدد من الخطوات التي يجب الالتزام بها من أجل استقبال قناة وان موفيز على جهاز الاستقبال الخاص بك، تأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

اضغط على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على خيارات.

ثم يتم اختيار التركيب.

ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ القناة.

من الجدير بالذكر أن قناة وان موفيز تابعة لشبكة موفيز الجديدة التي تم تأسيسها مع بداية عام 2023، وفي وقت قصير أصبحت من أهم القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية في العالم العربي.