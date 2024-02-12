زبدة الشية الأصلية ..استمتعي ببشرة وشعر ناعم

الفجر الطبي
زبدة الشية الأصلية ..استمتعي
زبدة الشية الأصلية ..استمتعي ببشرة وشعر ناعم

زبدة الشية الأصلية ..استمتعي ببشرة وشعر ناعم، جميع النساء يسعين دائمًا للحصول على بشرة جميلة وصافية خالية من العيوب والبقع، ولهذا الغرض، تعد زبدة الشيا خيارًا مثاليًا.

تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية وفيتامينات مفيدة للبشرة، وتمتاز بلونها الأصفر الذي يشبه الكركم، يمكنك صنع هذه الزبدة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، وسنقدم لكم هنا طريقة تحضيرها بسهولة ويسر.

ويبحث العديد من السيدات من خلال محرك البحث العالمي حول معرفة وصفات بزبدة الشيا الأصلية للبشرة والشعر ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توافرها بشكل كبير على مدار اليوم والساعة.

خطوات عمل زبدة الشية في المنزل بمكونات سهلة 

زبدة الشية الأصلية ..استمتعي ببشرة وشعر ناعم.. يمكنك عمل هذه الوصفة السحرية، التي ستبهرك بالنتيجة الفعالة، ويتم الحصول علي هذه الوصفة بسهولة من خلال عدد من الخطوات منها الآتي:

  • نقوم بحضور كمية من بذور شجرة الشية الأصلية، وتنقيتها جيدا واستبعاد ما لا يصلح منها.
  • بعد الحصول علي البذو، قم بغسلها جيدا حتي التخلص من جميع الأتربة.
  • بعد الغسل، يتم تجفيف البذور جيدا، باستخدام عصارة يتم عصر البذور والحصول علي زيت بذور الشية.
  • وضع الزيت في بولة غير لاصقة، ثم وضعها حتي تتجمد في الثلاجة، وظهور طبقة صلبة عليها.
  • يتم استخلاص وفصل الطبقة الصلبة عن الزيت.
  • بعد ذلك يتم استخدام الزبدة والحصول علي اروع نتيجة علي الإطلاق.

فوائد متعددة لذبدة الشية 

زبدة الشية الأصلية ..استمتعي ببشرة وشعر ناعم.. سنتعرف علي الفوائد العائدة من استخدام زبدة الشية الأصلية، نظرا لاحتوائها علي أحماض دهنية وفيتامينات وعناصر مهمة جدا، تكمن فوائدها في الآتي:

  • بعمل علي تنعيم الشعر ولمعانه، حيث أنه يمكن إضافته مع الشامبو والبلسم للشعر.
  • تحتوي زبدة الشية علي فيتامين أ الذي يحارب الشيخوخة، ويعالج التجاعيد والبقع وغيرها في البشرة.
  • تحتوي هذه الزبدة علي مواد مضادة للأكسدة.
  • عند احمرار الوجه، يتم استخدام زبدة الشية التي تخفف من هذا الاحمرار.
  • تحتوي هذه الزبدة علي فيتامين A وE.
  • تستخدم كواقي شمس، حيث أنها تحمي البشرة من الأشعة فوق بنفسجية.

 

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