وصفه ممتازة للتخلص من تجاعيد تحت وحول العين في اسرع وقت، تحافظ النساء بشكل دائم على نضارة بشرتهن وحيويتها، سعيًا للحصول على بشرة مشرقة ولامعة، مهما كانت المرحلة العمرية التي يتواجدن فيها.

يُعَد الكولاجين من العناصر الأساسية التي تلعب دورًا بارزًا في تحسين جودة البشرة والحد من ظهور علامات الشيخوخة، تتراجع مستويات الكولاجين تدريجيًا مع تقدم السن، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والرؤوس السوداء، وإلى جانب عوامل العمر، تؤثر عوامل أخرى مثل سوء التغذية والإهمال في العناية بالبشرة واستخدام منتجات تجميل ضارة على مستويات الكولاجين في الجلد.

وصفة جوز الهند للتخلص من تجاعيد تحت وحول العين

المكونات:

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت بذر العنب.

زيت اللوز.

لتحضير هذه الوصفة، يجب إتباع الخطوات التالية:

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه نسبة متساوية من الزيوت المذكورة.

ثم قومي بخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

يتم وضع هذا الخليط مرتين يوميًا في الصباح والمساء على البشرة.

قومي بتدليك البشرة بلطف لمدة دقيقة أو اثنتين.

يتم ترك الزيوت على البشرة لمدة 15-20 دقيقة.

قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ وجففيها بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

وصفة جوز الهند مع الحليب للتخلص من التجاعيد

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.

2 ملعقة كبيرة من حليب البقر الطازج.

طريقة التحضير:

قومي بتسخين زيت جوز الهند في وعاء صغير على نار خفيفة حتى يصبح سائلًا، ثم اتركيه يبرد قليلًا قبل الاستخدام.

ثم ضيفي حليب البقر إلى الزيت المُسخن وقومي بمزجهما جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

قوموا بتطبيق المزيج على الوجه والرقبة بلطف، مع التركيز على مناطق الجلد المتجاعدة والتجاعيد.

يتم تدليك البشرة بلطف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق لتعزيز إمتصاص المكونات النشطة.

قومي بترك المزيج على البشرة لمدة 20-30 دقيقة ليجف تمامًا.

قومي بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر وجففيها بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

يُفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد جوز الهند للبشرة