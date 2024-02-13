مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج يلا شوت بث مباشر بدون تقطيع اليوم في أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج يلا شوت بث مباشر

منافسة الملكي بين Real Madrid vs Leipzig اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج يلا شوت بث مباشر اليوم في أبطال أوروبا، ويواجه ريال مدريد نظيره لايبزيج الألماني، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024في مواجهة سهلة نسبيًا للملكي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، جيث تقام المباراة على ملعب ريد بول آرينا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيج ، يبحث الكثيرون من عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، عن بث مباشر الريال ولايبزيج اليوم، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، على ملعب رد بول أرينا، في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر ، ويطمح ريال مدريد في مواصلة النتائج الجيدة بدوري الأبطال، من أجل استعادة اللقب مرة أخرى.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، في دور المجموعات، برصيد 18 نقطة، بالعلامة الكاملة، وفي المقابل تأهل لايبزيج إلى دور الـ16 مستغلًا احتلال وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة لايبزيج بروح معنوية كبيرة بعد العروض المميزة التي قدمها مؤخرًا، في بطولة الدوري الإسباني، والتي كان آخرها الفوز على جيرونا، برباعية دون رد، ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 نقاط، من الفوز في 19 مباراة، التعادل خلال 4 لقاءات، والخسارة في لقاء.

موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تُقام مباراة اليوم بين فريق ريال مدريد وفريق لايبزيج في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر ستجرى المواجهة على أرضية ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج. من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعى ريال مدريد إلى استعادة لقبه المفضل والذي يحمل رقمه القياسي كأكثر من توج به برصيد 14 مرة، ويسعى لايبزيغ لإجهاض ذلك الحلم عبر مواهبه الشابة، وكان ريال مدريد، تأهل متصدرًا للمجموعة الثالثة على حساب نابولي، أما لايبزيغ، فتأهل كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة نارية وقوية بين ريال مدريد ونظيره لايبزيج في مباراة ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر يلا شوت وسوف يتم إذاعة المواجهة عبر شاشة قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 والذي يقوم بالتعليق الرسمي فيها المعلق الشهير حفيظ دراجي

يمكن متابعة النقل المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 2 عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات. كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق "TOD" للبث المباشر والمشاهدة حسب الطلب.

تردد قناة بين سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم على القنوات المفتوحة الناقلة

يتاح بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة، والتي تعرف بأنها تدعم الأقمار الصناعية الأوروبية بشكل خاص، حيث يقوم الفنيين بإدخال بعض الشفرات الخاصة بتشغيلها.

ومن ثم التمكن من مشاهدة مباريات دوري الأبطال وعدد من المواجهات داخل قارة أوروبا بث مباشر بكل سهولة؛ لذا تسهيلًا على المشجعين يعرض الجدول الآتي تردد 2 من القنوات المفتوحة الناقلة لـ بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم.

تردد قناة Canale 5 Italia تردد قناة RING HD القمر الصناعي: Hot Bird التردد: 11917 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

يبحث عشاق مباريات دوري أبطال أوروبا عن موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا مع التشكيلة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة القوية المنتظرة خارج معقل ريال مدريد، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة توهجه في هذه البطولة إلى يحتكر جوائزها على مر التاريخ.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام لايبزيغ

حارس المرمى: كيبا أريزابالاغا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديغير - لوكاس فاثكيز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - لوكاس مودريتش

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريغو - خوسيلو

تشكيلة لايبزيغ المتوقعة:

حراسة المرمى: بلاسويش

خط الدفاع: هينريشس-سيماكان-أوربان-راوم

خط الوسط: سيفالد-شلاغر-سيمونس

خط الهجوم: فيرنر-أولمو-أوبيندا

ريال مدريد يسعي نحو إستعادة اللقب

وقبل الحديث عن موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا مع التشكيلة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة الكبيرة التي ينتظرها ملايين عشاق الساحرة المستديرة، سنتوقف مع أهم ما يميز هذه المباراة.

تعود الحياة من جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، بانطلاق منافسات دور الـ16 من خلال مواجهة قوية بين لايبزيغ ضد ريال مدريد، فيما يستضيف كوبنهاغن الدانماركي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب.



يبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الأوروبي السابع على التوالي أملا في المرور بشكل آمن ومبكر لدوري ربع النهائي، حيث تسعى جماهير النادي الملكي استعادة اللقب الغالي لخزانة الريال هذا الموسم.

ويسعى ريال مدريد إلى استعادة لقبه المفضل والذي يحمل رقمه القياسي كأكثر من توج به برصيد 14 مرة، ويسعى لايبزيغ لإجهاض ذلك الحلم عبر مواهبه الشابة.

وكان ريال مدريد، تأهل متصدرًا للمجموعة الثالثة على حساب نابولي، أما لايبزيغ، فتأهل كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس 2024 فيما ستقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس 2024.