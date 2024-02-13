الأربعاء.. توقيع كتاب حرب تحطيم الأصنام وعبد الناصر الأخير للكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

يقام حفل توقيع كتاب عبد الناصر الأخير وحرب تحطيم الأصنام للكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل بمقر نقابة الصحفيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير بقاعة طه حسين.



معلومات عن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

له عدد من المؤلفات منها " الرئيس البديل" و"بين الناصرية والإسلام" و"كارت أحمر للرئيس" و"الأيام الأخيرة".



وقد ولد بقرية الطويلة بمدينة المنصورة وترجع أصوله إلى محافظة الشرقية فجده الأكبر قنديل خليل كان عمدة قرية المحمودية مركز ههيا وما زال مركز ثقل عائلته هناك إلى اليوم.

وترأَسَ عبد الحليم قنديل تحرير جريدة صوت الأمة منذ يوليو 2008 وحتى مارس 2009، ليتولى سيد عبد العاطي رئاسة التحرير منذ مارس 2009، ثم عاود عبد الحليم قنديل ليرأسها مرة أخرى في أبريل 2011