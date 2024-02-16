تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024،قناة روتانا كيدز تُعتبر واحدة من القنوات المتخصصة للأطفال التي تُقدم محتوى ممتع ومناسب يتناسب مع جميع الأعمار. تُقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى البرامج والفقرات التعليمية التي تُساعد في تطوير مهارات الطفل وزيادة وعيهم.

من خلال موقعنا، سنوضح لكم تردد قناة روتانا كيدز الجديد على جميع الأقمار الصناعية بشكل مفصل ووافي، لتتمكنوا من متابعة برامج القناة بوضوح وجودة عالية. تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد على كل الأقمار الصناعي

تعتبر قناة روتانا كيدز واحدة من أهم القنوات التي يفضلها الكثير من الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم الكثير من الفقرات والأفلام على مدار اليوم بالمجان دون رسوم أو اشتراك، أما بالنسبة إلى تردد قناة روتانا كيدز على كل الأقمار الصناعية فهي كالتالي:

تردد قناة روتانا كيدز علي نايل سات

تردد القناة هو: 11296.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

تردد قناة روتانا كيدز علي عرب سات

تردد القناة هو: 12341.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024

عن قناة روتانا كيدز

تم اطلاق بث قناة روتانا كيدز في أوائل شهر إبريل مع انتشار فيروس كورونا، حيث كان الهدف منها هو تسلية الأطفال في هذه الفترة التي تم فيها إقرار الحظر والحجز الصحي، حيث تستهدف هذه القناة الأطفال، كما تقدم عدد من البرامج مثل:

برنامج أهلا سمسم.

وأيضًا صغار ستار.

مغامرات روبن هود.

وبرنامج فريق الصحة.

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