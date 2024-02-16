تعرف على موعد عرض مسلسل أشغال شاقة في رمضان 2024 علي قناة سي بي سي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024، يشهد عالم المسلسلات العربية تصاعد التنافس بين العروض المختلفة التي تُعرض على القنوات الفضائية، يسعى كل منتج وفريق عمل إلى جذب الجمهور والتميّز في العروض التلفزيونية خلال هذا الشهر الفضيل.

ومن ضمن هذه المسلسلات، يتوجه الفنان هشام ماجد بمسلسل كوميدي جديد بعنوان "أشغال شاقة" للمشاركة في سباق رمضان 2024، يعتبر هذا المسلسل من بين أبرز المرشحين لاستقطاب الجمهور، بفضل جاذبيته الفكاهية وقصته الممتعة التي تناولت قضايا اجتماعية بطريقة طريفة ومشوقة.

من المتوقع أن يحقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه في شهر رمضان.

قصة مسلسل أشغال شاقة

مسلسل أشغال شاقة يأتي بفكرة مبتكرة تجمع بين العناصر الكوميدية والاجتماعية، حيث يتناول قصة مجموعة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مواقف صعبة في حياتهم، سواء بسبب ظروفهم الشخصية أو بسبب الظروف الاجتماعية المحيطة بهم ويُجبرون هؤلاء الأشخاص على العمل في ورشة بناء كعقوبة لهم، ما يفتح المجال للعديد من المواقف الكوميدية والمليئة بالإثارة والتشويق.

ومن خلال تناول قضايا اجتماعية متنوعة مثل الفقر، والبطالة، والعلاقات الاجتماعية، يقدم المسلسل رسالة معبرة عن الصراعات اليومية التي يواجهها الناس في المجتمع، وكيف يتمكنون من التغلب عليها بروح الفكاهة والتفاؤل ويتميز العمل بتقديم نماذج مختلفة للشخصيات، مما يسمح للمشاهدين بالتعرف على مختلف أوجه الحياة والتعاطي معها بطريقة إيجابية.

وبالإضافة إلى ذلك يتميز المسلسل بطاقم عمل مميز يضم نخبة من الفنانين الموهوبين الذين يقدمون أداءً استثنائيًا، ما يضيف قيمة فنية كبيرة للعمل ويساهم في جذب اهتمام الجمهور بشكل أكبر ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان المبارك، ويحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين من مختلف الفئات العمرية والثقافية.

أبطال مسلسل أشغال شاقة

يُشارك في بطولة مسلسل “أشغال شاقة” نخبة من النجوم، منهم:

هشام ماجد

أسماء جلال

مصطفى غريب

سلوى محمد علي

شيرين

رحمة أحمد فرج

عادل المطيري

طاقم العمل في مسلسل أشغال شاقة

تأليف: شيرين دياب

إخراج: خالد دياب

إنتاج: شركة “سينرجي”

القناة الناقلة للمسلسل

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمسلسل “أشغال شاقة” بشكل رسمي حتى الآن، لكن من المُتوقع أن يُعرض على إحدى قنوات شبكة قنوات “سي بي سي” في رمضان 2024.

