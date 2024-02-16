تعرف على موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 والقناة الناقلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024، يشهد عالم المسلسلات العربية تصاعد التنافس بين العروض المختلفة التي تُعرض على القنوات الفضائية.

ومن بين هذه المسلسلات، يبرز مسلسل "بيت الرفاعي" كأحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في هذا الموسم. يتميز المسلسل بمزيج من الإثارة والتشويق والكوميديا، حيث يقدم قصة اجتماعية تلامس واقع الحياة اليومية.

سيتم عرض هذا المسلسل في شهر رمضان 2024 على قناة المسلسلات، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من قبل المشاهدين نظرًا لجاذبيته وتنوعه في المواضيع التي يناقشها.

طاقم العمل في مسلسل بيت الرفاعي

يُشارك في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” نخبة من نجوم الدراما العربية، ونذكر منهم:

أمير كرارة: يُجسد دور “ياسين الرفاعي”، طبيب جراحة ناجح يُواجه العديد من الصراعات في حياته.

أحمد رزق: يُجسد دور “عمر”، صديق ياسين المقرب.

سيد رجب: يُجسد دور “الرفاعي الكبير”، والد ياسين.

ميرنا جميل: تُجسد دور “إيمان”، زوجة ياسين.

إيناس كامل: تُجسد دور “نوال”، أخت ياسين.

ملك قورة: تُجسد دور “سارة”، حبيبة ياسين في الماضي.

قصة في مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” حول “ياسين الرفاعي”، طبيب جراحة ناجح يُواجه العديد من الصراعات في حياته الشخصية والمهنية ويُحاول ياسين التوفيق بين عمله وحياته العائلية، لكنه يواجه صعوبة بالغة في ذلك. ويُواجه ياسين أيضًا صراعًا مع “هشام”، عدوه اللدود الذي يُحاول تدميره ومع مرور الأحداث، تُكشف أسرار من الماضي تُؤثر على حياة ياسين بشكل كبير.

القناة الناقلة للمسلسل

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمسلسل “بيت الرفاعي” بشكل رسمي حتى الآن ولكن من المتوقع أن يُعرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية العربية الكبرى مثل قناة mbc مصر: تُعرض العديد من المسلسلات العربية الرمضانية الناجحة وقناة cbc: تُقدم محتوى متنوعًا من المسلسلات والبرامج الترفيهية وقناة ON E: تُعرف بعرضها لمسلسلات عربية مميزة.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

لم يتم الإعلان عن موعد عرض مسلسل “بيت الرفاعي” بشكل رسمي حتى الآن ولكن من المتوقع أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.