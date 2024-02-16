تابع تفاصيل إطلاق هاتف Infinix Hot 40i بسعر مناسب للجميع، بعد فترة قصيرة من التوقف، قامت شركة Infinix بإطلاق هاتف جديد مرة أخرى في الأسواق العالمية والتركية، وهو جزء من سلسلة Hot 40. يأتي هاتف Infinix Hot 40i الجديد ضمن فئة الهواتف الذكية المناسبة للميزانية من الشركة المصنعة الرائدة في هذا المجال، ويقدم ميزات متوسطة المدى دون تخيّل المستخدمين.

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 40i

تتميز شركة Infinix بنشاطها الكبير في السوق الهندي، كما أنها تقوم بإصدار أجهزة سهلة الاستخدام للعملاء ذوي الميزانية المحدودة في السوق التركية، وفقًا لأحدث إعلانات الشركة الرسمية، يأتي هاتف Infinix Hot 40i كجهاز كامل يجمع بين السعر والأداء مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية (Virtual RAM)، ومساحة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هاتف Hot 40i بمعالج Unisoc Octa-Core T606.

تابع تفاصيل إطلاق هاتف Infinix Hot 40i بسعر مناسب للجميع

المعالج الذي يشغل الجهاز هو Unisoc Octa-Core T606، ويتكون من 6 أنوية Cortex-A55 و2 أنوية Cortex-A75، بإجمالي 8 أنوية، ومجهز بوحدة رسومات Mali G57. على الجانب الأمامي، يرحب بنا الجهاز بشاشة + HD بمقاس 6.6 بوصة (1612 × 720 بكسل)، علاوة على ذلك، تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وقيمة سطوع تبلغ 480 نت.

من حيث الكاميرا، يبدو أن الجهاز يقدم تجربة مرضية للمستخدمين، بفضل الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 وعدسة AI، فهي تقدم نتائج تصوير رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Hot 40i بكاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعله جهازًا ذا قيمة مقابل المال كاملة في السوق.

لسوء الحظ، يأتي الجهاز الجديد مع نظام التشغيل XOS 13 المستند إلى Android 13 خارج الصندوق، وهو مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، بينما يتوفر هاتف Infinix Hot 40i باللون الأسود والذهبي والأزرق والأخضر، إلا أنه يأتي بسعر 9999 روبية في السوق الهندي.

تابع تفاصيل إطلاق هاتف Infinix Hot 40i بسعر مناسب للجميع

فيما يلي جدول بكامل مواصفات الهاتف