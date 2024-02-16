تابع موعد الإطلاق الرسمي لهاتف vivo Y200e، اليوم، أعلنت شركة فيفو عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد vivo Y200e. ظهرت ميزات هاتف Y200e في الصباح، والآن يتم تحديد موعد الإطلاق الرسمي له، والذي سيكون نهاية الشهر الجاري، فيما يلي جميع الميزات المعروفة حتى الآن لهذا الهاتف.

مواصفات وميزات vivo Y200e

أطلقت فيفو العديد من طرازات الهواتف الذكية العام الماضي، وبمواصلة نفس الوتيرة هذا العام، تستعد الشركة الآن لتقديم طراز Y200e الذي يناسب الفئة المتوسطة، وفقًا للتسريبات، سيعرض vivo Y200e، الذي سيأتي بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، صورًا بجودة +Full HD على شاشة AMOLED هذه، من المحتمل أن يتبع الجهاز هاتف Y100 5G من حيث الميزات، حيث سيحمل لوحة مقاس 6.67 بوصة على الواجهة الأمامية.

تابع موعد الإطلاق الرسمي لهاتف vivo Y200e

سيعمل هاتف vivo Y200e بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 الذي طورته كوالكوم، وسيأتي بسعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 8 جيجا بايت، أما بالنسبة للتخزين، فالمعروف حتى الآن هو خيار 256 جيجا بايت فقط، وفي قسم نظام التشغيل، يتم استخدام نظام Android 14.

سيأتي هاتف vivo Y200e 5G ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

تابع موعد الإطلاق الرسمي لهاتف vivo Y200e، ووفقًا للتسريبات، سيتشابه Y200e المقرر طرحه في نهاية هذا الشهر في ميزاته مع هاتف Y100 5G، ولمن لديهم فضول، قمنا بمشاركة مميزات vivo Y100 5G أدناه:

تابع موعد الإطلاق الرسمي لهاتف vivo Y200e