مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus، تم طرح هاتف HONOR X5 Plus كجزء من أحدث مجموعة من الهواتف الذكية التي قدمتها شركة HONOR إلى الأسواق، وينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية.

يتميز الهاتف بسعر مناسب يتناسب مع ميزانية العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى مواصفات جيدة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستخدمين، ويتمتع بتصميم جذاب وقدرات قوية.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus

الشاشة شاشة LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+ المعالج معالج MediaTek Helio G36 ثماني النواة. الذاكرة 4 جيجابايت رام. التخزين 64 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا ثنائية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 5 ميجابكسل. البطارية بطارية بسعة 5200 مللي أمبير، بقوة شحن 10 واط. نظام التشغيل Android 13 مع واجهة MagicOS 7.1. مميزات أخرى بصمة الإصبع، دعم بطاقتي SIM، شبكة 4G.

مميزات هاتف HONOR X5 Plus:

مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus

التصميم : تصميم جيد وخامات مناسبة.

: تصميم جيد وخامات مناسبة. السعر: يُعد الهاتف من الهواتف الاقتصادية التي تناسب ميزانية جميع المستخدمين.

يُعد الهاتف من الهواتف الاقتصادية التي تناسب ميزانية جميع المستخدمين. البطارية: تتميز بطارية الهاتف بسعة كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير.

تتميز بطارية الهاتف بسعة كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير. الشاشة: تأتي شاشة الهاتف بحجم كبير يبلغ 6.56 بوصة.

تأتي شاشة الهاتف بحجم كبير يبلغ 6.56 بوصة. الأداء: يُقدم الهاتف أداءً سلسًا وسريعًا لمعظم المهام الأساسية، مثل تصفح الإنترنت والتواصل الاجتماعي واللعب.

عيوب هاتف HONOR X5 Plus:

مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus

الكاميرا: لا تتمتع الكاميرا بدقة عالية، كما أن جودة الصور ليست جيدة في الإضاءة المنخفضة.

لا تتمتع الكاميرا بدقة عالية، كما أن جودة الصور ليست جيدة في الإضاءة المنخفضة. المعالج: لا يُعد المعالج من أقوى المعالجات في السوق.

لا يُعد المعالج من أقوى المعالجات في السوق. الشحن: لا يدعم الهاتف الشحن السريع، وستحتاج وقت طويل لشحن البطارية.

سعر الهاتف HONOR X5 Plus

مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus