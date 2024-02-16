مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus

تكنولوجى
مواصفات قوية بسعر
مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5

 مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus، تم طرح هاتف HONOR X5 Plus كجزء من أحدث مجموعة من الهواتف الذكية التي قدمتها شركة HONOR إلى الأسواق، وينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية.

يتميز الهاتف بسعر مناسب يتناسب مع ميزانية العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى مواصفات جيدة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستخدمين، ويتمتع بتصميم جذاب وقدرات قوية.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus.. مواصفات قوية بسعر مناسب 1
 مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus
الشاشةشاشة LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+
المعالجمعالج MediaTek Helio G36 ثماني النواة.
الذاكرة4 جيجابايت رام.
التخزين64 جيجابايت.
الكاميرا الخلفيةكاميرا ثنائية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.
الكاميرا الأماميةكاميرا بدقة 5 ميجابكسل.
البطاريةبطارية بسعة 5200 مللي أمبير، بقوة شحن 10 واط.
نظام التشغيلAndroid 13 مع واجهة MagicOS 7.1.
مميزات أخرىبصمة الإصبع، دعم بطاقتي SIM، شبكة 4G.

مميزات هاتف HONOR X5 Plus:

مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus.. مواصفات قوية بسعر مناسب 2
 مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus
  • التصميم: تصميم جيد وخامات مناسبة.
  • السعر: يُعد الهاتف من الهواتف الاقتصادية التي تناسب ميزانية جميع المستخدمين.
  • البطارية: تتميز بطارية الهاتف بسعة كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير.
  • الشاشة: تأتي شاشة الهاتف بحجم كبير يبلغ 6.56 بوصة.
  • الأداء: يُقدم الهاتف أداءً سلسًا وسريعًا لمعظم المهام الأساسية، مثل تصفح الإنترنت والتواصل الاجتماعي واللعب.

عيوب هاتف HONOR X5 Plus:

مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus.. مواصفات قوية بسعر مناسب 3
 مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus
  • الكاميرا: لا تتمتع الكاميرا بدقة عالية، كما أن جودة الصور ليست جيدة في الإضاءة المنخفضة.
  • المعالج: لا يُعد المعالج من أقوى المعالجات في السوق.
  • الشحن: لا يدعم الهاتف الشحن السريع، وستحتاج وقت طويل لشحن البطارية.

سعر الهاتف HONOR X5 Plus

مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus.. مواصفات قوية بسعر مناسب 4
 مواصفات قوية بسعر مناسب.. تابع مراجعة شاملة لهاتف HONOR X5 Plus
  • سعر الهاتفة للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، في مصر بسعر 5800 جنية.
  • سعر الهاتفة للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، في السعودية بسعر 360 ريال
  • بينما سعر النسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجا رام في الإمارات هو 340 درهم.

 

 

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