ما فائدة وضعية يوجا الدلفين؟.. طرق سهلة لدمجها في الروتين اليومي

تعتبر وضعية الدولفين بشكل أساسي شكلًا مختلفًا من وضعية الكلب المتجه للأسفل وتستخدم بشكل أساسي كبديل لها.

وتعمل هذه الوضعية على استرخاء عقل الفرد ويمكن استخدامها أيضًا كوضعية تأملية إذا كان الجسم لا يجهد.

ولا يعد الانخراط في هذه الوضعية مجرد ثبات ثابت ولكنه يدعوك أيضًا لاستكشاف طبقات مختلفة من المرونة الجسدية والتركيز الذهني المطلوبة للانقلابات دون التخويف من رفع توازن الذراع.

تساعدك أوضاع الدلفين تدريجيًا على إتقان الوضعيات المقلوبة وتغيير الطريقة التي يتحرك بها الجسم. ويسمى أيضًا أرضا بينشا مايوراسانا باللغة السنسكريتية.

وتعتبر وضعية الدولفين مفيدة للغاية لتمديد أجزاء مختلفة من الجسم في نفس الوقت، تعتبر أيضًا وضعية مريحة ومهدئة وهي وضعية بداية رائعة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف الجانب التأملي لليوجا لأول مرة.

وهذه الوضعية فعالة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عرق النسا أو الربو، ويجب على النساء اللاتي يرغبن في تخفيف أعراض الدورة الشهرية والحوامل اختيار بديل عملي لوضعية الكلب المتجه نحو الأسفل.

تحسن وضعية الجسم

تمثل الدلافين في العصر الرقمي اليوم بمثابة الترياق لضغوط نمط الحياة المستقر عندما يفتح الشخص الكتفين ويحاذي العمود الفقري، فإن هذه الوضعية تقاوم الركود والحدس، بينما تعزز وضعية مستقيمة ومتوازنة تشع أيضًا بالحيوية والثقة تعتبر وضعية الدولفين منشطًا لكامل الجسم، وبالتالي تستهدف مجموعات عضلية متعددة في نفس الوقت، مما يتطلب أذرعًا وأعلى الظهر والكتفين، وإعداد الجسم لتوازن الذراع المتقدم وانقلاباته.

يحل مشاكل الضغط

أثناء أداء وضعية الدلفين، تتيح وضعية الجسم التقليدية المعكوسة اندفاعًا منعشًا للدم إلى الدماغ لا تعمل هذه الوضعية على تجديد النشاط الجسدي فحسب، بل تنشط العقل أيضًا في مكافحة التعب بينما تساعد في تخفيف التوتر والقلق تعمل هذه الوضعية أيضًا على تحسين الصحة العقلية وتحسن أيضًا التركيز من خلال تحفيز الجهاز العصبي وتخفيف الأرق والاكتئاب.

كيفية تنفيذها

حافظ على محاذاة معصميك وتحت كتفيك مع وضع ركبتيك تحت وركيك.

ضع ساعديك على الأرض مع وضع مرفقيك مباشرة تحت كتفيك.

أثناء الزفير، قم بثني أصابع قدميك إلى الأسفل وقم بتشغيل عضلات البطن السفلية، ثم ارفع ركبتيك بلطف عن الأرض.

ادفعي وركيك للأعلى ثم مدي ساقيك لتكوين شكل "V"، مما يسمح لكعبك بالنزول نحو الأرض.

استمر في سحب الجزء السفلي من البطن إلى الداخل واضغط على لوحي الكتف على ظهرك لضمان بقاء عمودك الفقري طويلًا وممدودًا.

أبقِ رأسك مسترخيًا بين ذراعيك وتأكد من عدم ملامسته للأرض.

حافظ على هذا الوضع لمدة من 5 إلى 20 نفسًا.

نصائح للسلامة يجب وضعها في الاعتبار