يدون تقطيع .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت

منافسة سعودية مع Al Nassr vs Al Fateh اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يعود نادي النصر إلى منافسات الدوري السعودي الممتاز بحماس وتفاؤل بعد فترة من الغياب المحلي، حيث يستعد لمواجهة ضيفه الفتح على أرضه في ملعب "الأول بارك"، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن. يأتي هذا اللقاء بعد فوز هام في دوري أبطال آسيا أمام الفيحاء، الذي منح اللاعب كريستيانو رونالدو دفعة معنوية كبيرة للفريق.

النصر يتطلع إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، وهو يدرك تمامًا أن أي تعثر قد يكون مدمرًا لأحلامه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، خاصةً بسبب الفارق الكبير بينه وبين الهلال المتصدر. لذلك، يعتبر حصد النقاط الثلاث ضرورة ملحة، ومواجهة النصر للفتح لن تكون سهلة، فالفتح قدم مستوى جيدًا خلال هذا الموسم وتصدرت مبارياته القوية ضد الفرق الكبيرة. بتصدره المركز السابع في الدوري برصيد 29 نقطة، يمثل الفتح تحديًا حقيقيًا لأبناء لويس كاسترو.

وبالرغم من المركز الثاني الذي يحتله النصر حاليًا برصيد 46 نقطة، إلا أنه لا يزال يسعى لتقليص الفارق مع الهلال والمنافسة بقوة على الصدارة. يدرك اللاعبون تمامًا أنه لا مجال للخطأ في هذه المرحلة من الموسم، وأنهم بحاجة إلى الأداء بأقصى قوتهم لتحقيق النتائج الإيجابية، وتتوقع جماهير النصر مباراة مثيرة ومحتدمة أمام الفتح، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. تبقى الأمور مفتوحة، ولن يكون الفوز سهلًا، لكن النصر يطمح في تحقيق الانتصار وتحقيق أهدافه في هذا الموسم.

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يحتضن ملعب الأول بارك مساء السبت 17 فبراير/ شباط 2024 مباراة مهمة بين النصر والفتح في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات، والسابعة بتوقيت مصر.

تعد هذه المباراة فرصة لكلٍ من النصر والفتح لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث. يسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فترة من الغياب المحلي، خاصةً بعد الفوز الهام في دوري أبطال آسيا، بينما يطمح الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى كل فريق للظفر بالفوز وحصد النقاط الثلاث التي تعزز موقعه في البطولة. تتبقى ساعات قليلة قبل انطلاق هذا اللقاء الذي ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر، والذي يتوقع أن يكون من العروض الرياضية المثيرة والممتعة للجماهير.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يُمكنك متابعة مباراة النصر والفتح مجانًا إذا كنت داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك عبر القناة SSC1 SD. تقدم هذه القناة بث المباراة بتقنية مشاهدة عادية ودون تغطية شاملة، وهي متاحة فقط عبر قمر عرب سات. تلك القناة تُعتبر خيارًا مجانيًا للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة المباراة دون الحاجة إلى اشتراكات أو رسوم إضافية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

بالإضافة إلى قناة SSC1 SD المفتوحة في المملكة العربية السعودية، يمكنك أيضًا متابعة مباراة النصر والفتح عبر قناة SSC1 HD. ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى هذه القناة اشتراكًا في إحدى باقات القنوات الرياضية، سواء كنت داخل أو خارج المملكة.

إذا كنت في السعودية، فإن الاشتراك في إحدى باقات الشركة الرياضية سيكون الخطوة الأولى للوصول إلى قناة SSC1 HD. أما إذا كنت خارج المملكة، فعليك أيضًا الاشتراك في إحدى تلك الباقات، وبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى شراء جهاز استقبال GOBX لفك تشفير القناة ومتابعة المباراة.

يعتبر جهاز استقبال GOBX حلًا موثوقًا للمشاهدين الذين يرغبون في الاستمتاع بالبث التلفزيوني المشفر، حيث يسمح للمستخدمين بفك تشفير القنوات المشفرة ومشاهدة محتوى البث بجودة عالية. من خلال هذه الخطوات، يمكن للمشاهدين الوصول إلى مباراة النصر والفتح ومتابعتها بسهولة وراحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

SSC1 SD

SSC1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC الرياضية الناقلة لمباراة النصر والفتح في المنقطة العربية، يمكنك الولوج إليها فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد SSC على عرب سات

تردد قناة SSC 1 EXTRA القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح مجانًا إذا كنت داخل السعودية من خلال تطبيق "شاهد"، ولكن في هذه الحالة ستكون تقنية المتابعة SD.

أما من خارج السعودية، أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

من معلق مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

تقدم قناة SSC خيارات متعددة للمشاهدين للاستمتاع بتعليقات مباراة النصر والفتح في دوري السعودي 2024. عبر القناة المفتوحة، سيقوم المعلق أحمد النفيسة بتوجيه التعليق على أحداث المباراة، في حين ستوفر القناة المشفرة خيارات أخرى للاستماع إلى تعليقات معلقين مميزين.

في القناة الصوتية الأولى للقناة المشفرة، ستتمكن من الاستماع إلى التعليق المميز للمعلق السعودي الشهير فهد العتيبي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعليق على مباريات كرة القدم وبصوته المميز الذي يضفي الحماسة والإثارة على المشاهدين.

أما في القناة الصوتية الثانية، فستتاح للمشاهدين فرصة الاستماع إلى تعليق المعلق المصري حاتم بطيشة، الذي يتميز بأسلوبه الجذاب والمميز في التعبير عن أحداث المباراة وتحليلها، مما يضفي جوًا مختلفًا وممتعًا على تجربة مشاهدة المباراة.

هذه الخيارات المتعددة تتيح للمشاهدين الاختيار المثالي وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، سواء كانوا يفضلون الاستماع إلى التعليق باللغة العربية من قبل فهد العتيبي، أو التعليق باللغة العربية للمعلق حاتم بطيشة، أو التعليق باللغة العربية من قبل أحمد النفيسة عبر القناة المفتوحة.

تشكيلة مباراة النصر والفتح اليوم بالدوري السعودي

أولًا: تشكيل النصر

راغد النجار

أليكس تيليس – إيميريك لابورت - عبد الإله العمري – سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري

ساديو ماني – أوتافيو - أندرسون تاليسكا

كريستيانو رونالدو

ثانيًا: تشكيل الفتح

جايكوب ريني

سالم النجدي - مروان سعدان - قاسم لاجامي - سعيد باعطية

سفيان بن دبكة - مختار علي - محمد الفهيد

علي المسعود - سعد الشرفاء - مراد باتنا

النصر ضد الفتح.. البحث عن تحطيم أرقام قياسية جديدة

باقتراب انطلاق مباراة النصر والفتح في الجولة العشرين من دوري المحترفين السعودي للموسم 2024، يترقب عشاق الكرة السعودية ومتابعو الفريقين اللقاء الذي يعتبر مهمًا لطموحات كلا الفريقين في المنافسة على الصدارة والحفاظ على مراكزهما في الجدول الترتيبي.

يدخل فريق النصر هذه المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال. يسعى النصر لتحقيق الانتصار ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، ويحاول أيضًا تكرار فوزه على الفتح في لقاء الذهاب الذي انتهى بخماسية نظيفة لصالحه، بفضل تألق نجميه كريستيانو رونالدو وساديو ماني، اللذين سجلا ثلاثة وهدفين على التوالي.

تاريخيًا، يتمتع النصر بتفوق ملحوظ على الفتح، حيث تفوق في 17 مواجهة من أصل 29 في دوري المحترفين، مقابل 3 انتصارات للفتح و9 تعادلات. ويتطلع النصر لتحقيق الثنائية أمام الفتح للمرة الخامسة في تاريخه.

ومن الملفت للنظر أن النصر يحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف في هذه المباراة ليصل إلى هدفه الـ800 في تاريخ دوري المحترفين، ويكون ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز بعد الهلال.

على الجانب الآخر، يدخل الفتح هذه المباراة وهو في المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويسعى لتحقيق المفاجأة والانتصار على النصر للمرة الرابعة في تاريخه. وبالرغم من قوة دفاع الفريق، إذ استقبل 23 هدفًا فقط في 19 مباراة، إلا أنه يعرف صعوبة التغلب على النصر.

يعتبر هذا اللقاء الـ400 للفتح في تاريخ دوري المحترفين، والـ200 خارج أرضه، ويتمتع الفتح بسجل جيد في مبارياته المئوية. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة الجدول، بينما يطمح الفتح في إحداث مفاجأة وإضعاف آمال النصر في المنافسة على اللقب.