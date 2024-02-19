سعر فانوس رمضان والزينة في المحلات

منوعات
بوابة الفجر

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك بتحضيرات خاصة، حيث يقومون بتخزين تشكيلة واسعة من المأكولات والمنتجات التقليدية، بالإضافة إلى تعليق الزينة في المنازل وعلى جوانب الشوارع. 

txt

تهنئة رمضانية جميلة: هنئ وابارك لأحبابك مع صور رائعة تحمل عبارة "رمضان كريم 2024"

txt

وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

على الرغم من أن أقل من شهر يفصلنا عن حلول الشهر الفضيل، إلا أن جوانب الفرح والاحتفال قد انتشرت بالفعل، حيث زينت محلات الزينة بتشكيلة متنوعة من زينة رمضان.

أُجريت جولة في عدة محلات تقدم زينة رمضان لاستكشاف أسعارها وأشكالها المتنوعة. 

اسعار فوانيس وزينة رمضان ٢٠٢٤

تظهر الأسعار كما يلي:
- حبل زينة رمضان الصغير (5 أمتار) يُباع بسعر 20 جنيه.
- حبل زينة رمضان بشكل فانوس يتراوح سعره نحو 18 جنيه.
- فرع زينة رمضان مضيء على شكل هلال يصل سعره إلى 66 جنيه.
- شكل رمضان كريم يتراوح سعره نحو 203 جنيه.
- فرع زينة بلاستيك مضيء (6 أمتار) يبلغ سعره نحو 130 جنيه.
- فانوس هلال معلق مضيء يُباع بـ 165 جنيه.
- سعر فرع رمضان المضيء على شكل فوانيس يتراوح نحو 126 جنيه.
- سعر فرع رمضان المضيء على شكل نجف يبلغ نحو 165 جنيه.
- فرع الإضاءة على شكل هلال ونجوم يصل سعره إلى 325 جنيه.
- سعر فرع الإضاءة على شكل فوانيس صغيرة نحو 95 جنيه.

 

فيما يتعلق بديكورات الوسائد والمفارش الرمضانية لعام 2024:
- وسادة رمضان الخيامية بمقاس 45×45 سم تبلغ 150 جنيه.
- سعر وسادة رمضان العادية يتراوح نحو 50 جنيه.
- كرسي نفخة رمضان يُباع بنحو 165 جنيه.
- مفرش طاولة رمضان الخيامية بمقاس 140×45 يُقدر ب

قانون قانون رمضان رمضان أسعار فانوس رمضان سعر فانوس رمضان رمضان ٢٠٢٤ اسعار فانوس رمضان ٢٠٢٤
Elfagr.org

مواد متعلقة

تهنئة رمضانية جميلة: هنئ وابارك لأحبابك مع صور رائعة تحمل عبارة "رمضان كريم 2024"

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

عاجل.. التموين تطرح كرتونة رمضان بأسعار مخفضة

حبس 6 شهور وغرامة 1000ج علي البطاقة الشخصية (في هذه الحالات)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي