سعر فانوس رمضان والزينة في المحلات

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك بتحضيرات خاصة، حيث يقومون بتخزين تشكيلة واسعة من المأكولات والمنتجات التقليدية، بالإضافة إلى تعليق الزينة في المنازل وعلى جوانب الشوارع.

على الرغم من أن أقل من شهر يفصلنا عن حلول الشهر الفضيل، إلا أن جوانب الفرح والاحتفال قد انتشرت بالفعل، حيث زينت محلات الزينة بتشكيلة متنوعة من زينة رمضان.

أُجريت جولة في عدة محلات تقدم زينة رمضان لاستكشاف أسعارها وأشكالها المتنوعة.

اسعار فوانيس وزينة رمضان ٢٠٢٤

تظهر الأسعار كما يلي:

- حبل زينة رمضان الصغير (5 أمتار) يُباع بسعر 20 جنيه.

- حبل زينة رمضان بشكل فانوس يتراوح سعره نحو 18 جنيه.

- فرع زينة رمضان مضيء على شكل هلال يصل سعره إلى 66 جنيه.

- شكل رمضان كريم يتراوح سعره نحو 203 جنيه.

- فرع زينة بلاستيك مضيء (6 أمتار) يبلغ سعره نحو 130 جنيه.

- فانوس هلال معلق مضيء يُباع بـ 165 جنيه.

- سعر فرع رمضان المضيء على شكل فوانيس يتراوح نحو 126 جنيه.

- سعر فرع رمضان المضيء على شكل نجف يبلغ نحو 165 جنيه.

- فرع الإضاءة على شكل هلال ونجوم يصل سعره إلى 325 جنيه.

- سعر فرع الإضاءة على شكل فوانيس صغيرة نحو 95 جنيه.

فيما يتعلق بديكورات الوسائد والمفارش الرمضانية لعام 2024:

- وسادة رمضان الخيامية بمقاس 45×45 سم تبلغ 150 جنيه.

- سعر وسادة رمضان العادية يتراوح نحو 50 جنيه.

- كرسي نفخة رمضان يُباع بنحو 165 جنيه.

- مفرش طاولة رمضان الخيامية بمقاس 140×45 يُقدر ب