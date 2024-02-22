"يا تكاتك يا حركاتك" طريقة عمل مسقعة الباذنجان والبطاطس

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يا تكاتك يا حركاتك
"يا تكاتك يا حركاتك" طريقة عمل مسقعة الباذنجان والبطاطس

"يا تكاتك يا حركاتك" طريقة عمل مسقعة الباذنجان والبطاطس، من بين الأطباق المفضلة التي يعشقها العديد من أفراد الأسرة هي مسقعة الباذنجان والبطاطس، والتي تتألف من الباذنجان أو البطاطس مع البصل واللحم المفروم، ويُغطى الخليط بالبشاميل. 

يتم تناولها إما مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة. تُعتبر هذه الوجبة سريعة التحضير وسهلة، حيث يمكن تحضيرها باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير مسقعة الباذنجان والبطاطس بكل تفاصيلها.

طريقة عمل المسقعة بالباذنجان والبطاطس

يمكننا تحضيريها من خلال استعمال عدد من مكونات بسيطة وغير مكلفة، والتي من بينها:

  • حبة باذنجان.
  • حبة بطاطس.
  • فلفل أخضر.
  • فلفل حار.
  • عصير طماطم.
  • فص ثوم مهروس.
  • صلصة طماطم.
  • ملعقة كبيرة خل.
  • زيت.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • كمون.
  • رشة فلفل أسود.

خطوات تحضير المسقعة بالباذنجان والبطاطس

يتم تقشير كل من البطاطس والباذنجان والفلفل ونقطعها حلقات.
رش البطاطس والباذنجان بقليل من الملح ونقليه في الزيت.
يقلى الفلفل في الزيت حتى يتغير لونه.
نضع الزيت في طاسة على نار متوسطة ويوضع فيها الثوم حتى يصفر.
يتم وضع كل من الخل وعصير الطماطم ونقلب جيدًا وتضاف صلصة الطماطم.
ثم نضع التوابل الملح والكمون والفلفل الأسود ونقلب جيدًا ويترك على نار هادئة حتى يتسبك.
رص البطاطس والفلفل والباذنجان في صينية طبقاتز
نضع باقي الصلصة على وجه الصينية.

  • نسخن الفرن على درجة حرارة 140 درجة، ندخل الصينية الفرن من 20 إلى 30 دقيقة.
  • توضع تحت الشواية لمدة دقيقتين حتي تحمر.
  • تخرج وبالف هناء وشفاء.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ماتريد معرفتة عن طريقة عمل المسقة بالباذنجان والبطاطس طريقة سهلة وسريعة، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الفجر بنشر كافة الموضوعات التي تشغل السيدات بشكل دائم ومستمر من وصفات واكلات سهلة وسريعة.

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