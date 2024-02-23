وزارة فلسطينية: إسرائيل دمرت منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

ومن جانبه، أكد عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، أن استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره هو استمرار لحربها، التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه.

وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة، الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن سبب استهداف منزل عرفات، في القطاع الذي يواصل الجيش حربه عليه لليوم الأربعين بعد المئة.