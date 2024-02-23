وزارة فلسطينية: إسرائيل دمرت منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

ومن جانبه، أكد عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، أن استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره هو استمرار لحربها، التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه.

وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة، الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن سبب استهداف منزل عرفات، في القطاع الذي يواصل الجيش حربه عليه لليوم الأربعين بعد المئة.

وزارة الثقافة الجيش الإسرائيلى الاحتلال الاسرائيلي وزير الثقافة الرئيس الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال ياسر عرفات وزير الثقافة الفلسطيني
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم Ahly بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly اليوم.. مشاهدة الأهلي × ميدياما Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر Ahly اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما 4K بدون تقطيع أونلاين

يلا كورة لايف الأهلي ضد ميدياما.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا

دون تقطيع بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال إفريقيا