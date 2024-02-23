تونس.. محكمة تقضي بالسجن للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 8 سنوات

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بوابة الفجر

أعلنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، عن الحكم بالسجن غيابيا مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وقال محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إنه وإثر تصريحات أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضده؛ من أجل تهم تتعلق بـ "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

وقضت محكمة تونسية غيابيا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات لإدانته في اتهامات بالدعوة إلى "ارتكاب أعمال عنف وقتل".

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