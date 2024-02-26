بعد انهيار الأخضر.. تعرف علي سعر السلع الغذائية بالأسواق، العديد من الغرف التجارية تعلن ببهجة للمواطنين عن انخفاض الأسعار قبيل حلول شهر رمضان المبارك. قامت الحكومة مؤخرًا بتدشين العديد من الشوادر والمنافذ تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر من أهم الشهور في حياة المسلمين. قبل وصوله، يتجه المواطنون لشراء جميع الاحتياجات الأساسية لتحضير وجبات الإفطار والسحور الشهية. تابعونا لمعرفة جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة احتفاءً بمناسبة قدوم هذا الشهر الكريم.

بعد انهيار الأخضر.. تعرف علي سعر السلع الغذائية بالأسواق

أعلن المسؤول عن الغرف التجارية الدكتور علاء عز عن وجود خبر سار لكل المواطنين الذين يريدون شراء احتياجات شهر رمضان، وقال في كافة تصريحاته أن كافة السلع الغذائية التي ترتبط بالدولار سوف تشهد انخفاض كبير، ومن المتوقع أن تتحسن الأسعار الخاصة بهذه المنتجات الأيام القادمة، مما سيدفع المواطنين في شراء ما يحتاجون فرحة وراحة، وستكون هذه فرصة يجب اغتنامها لتخفيف الأعباء على المواطنين بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، وإذا لم توفر الدولة هذه الشوادر سوف يتمادى التجار في رفع أسعار المنتجات أكثر بكثير من الآن.

منافذ ومعارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات

تم إجراء مداخلة هاتفية في برنامج مع الأستاذ علاء عز، أن معارض وشوادر أهلا رمضان كثيرة وتواصل الحكومة افتتاح هذه الفروع في كافة محافظات مصر، وليس في المدن والمراكز الكبيرة فقط، ولكن يتوفر هذه الشوادر في القرى أيضا، والخصومات الموجودة في هذه الشوادر لا تقل عن 20 في المئة وقد تزداد إلى 30 و35 في المئة، وهذه الخصومات تكون على حسب سعر السلعة ونوعها، وبما أن الدولار انخفض بصورة كبيرة في هذه الأيام بمبلغ وصل إلى 20 جنيه، ليصل إلى مبلغ 50 جنيه، وهذا لع تأثير إيجابي على أسعار المنتجات لأنها سوف تنخفض بشكل كبير.

هذا الخبر وهو افتتاح العديد من الفروع لمعارض أهلا رمضان أفرح قلوب الكثير من المواطنين لأن الأسعار بداخله مناسبة للغاية، لأن هذه الأسعار في متناول اليد، حيث أن المواطن البسيط لا يقدر على شراء هذه المنتجات من المتاجر الكبيرة، لأن أسعار المنتجات بها مرتفعة للغاية، وأغلبها تكون من استيراد الخارج.