الحق اعرف باقي كام يوم على رمضان "أهلًا رمضان"، في الوقت الحالي، يتزايد اهتمام العديد من المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بموعد حلول شهر رمضان 2024 وعدد الأيام المتبقية عليه، حيث يُعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور، إن لم يكن الأفضل، على مدار العام.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم يوم الإثنين، الموافق 11 فبراير 2024. ولكن حتى الآن، لم يُعلن عن هذا الموعد بشكل رسمي، وتستمر الأبحاث الفلكية لتحديد الموعد الرسمي لحلول الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2024

يعتبر شهر رمضان المبارك لعام 2024 حدثا مهما ومن أكثر الأحداث التي ينتظره المسلمون في كل مكان في العالم حيث يأتي هذا الشهر الكريم ليحمل معة فترة جميلة من الصيام والتأمل ولهذا يتساءل الكثير من المسلمين عن الأيام المتبقية حتى يبدء هذا الشهر الفضيل يتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2024 يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 وذلك بناء على التقويم الإسلامي يضاف إلى ذلك من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوما تكتسي ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024 بأهمية خاصة حيث يتطلع المسلمون إلى رؤية الهلال الجديد الذي يعلن بداية هذا الشهر الكريم.

فوائد شهر رمضان