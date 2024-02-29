احتفالات في ذكرى الطوباويّة ماريا آنا سالا العذراء.. تعرف عليها



تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباويّة ماريا آنا سالا العذراء، وبهذه المناسبة أطلق الأب / وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن ولدت ماريا آنا سالا في 21 أبريل 1829 في بريفيو، وهي قرية قديمة تقع على ضفاف نهر أدا، بالقرب من ليكو. كان لوالديها، جيوفاني وجيوفانينا سالا، ثمانية أطفال، وكانت هي الخامسة منهم،كانت السرة تعيش بكل محبة وتواضع.

كان جيوفاني عاملًا مجتهدًا ومتدينًا للغاية، وكان يكسب أموالًا جيدة من تجارة الأخشاب وكان مشاركًا في الأنشطة الكنسية، كان كلا الوالدين يدركان جيدًا مسؤوليتهما في نقل إيمانهما إلى أطفالهما وفي الوقت نفسه التأكد من تعليم كل منهما وفقًا لقدراته الخاصة.

تم تعميدها في نفس يوم ولادتها باسم ماريا آنا إليزابيتا. تم إرسالها في سن الحادية عشرة إلى المدرسة الداخلية لراهبات سانتا مارسيلينا، المعروفة باسم "مارسيلين"، والتي تم افتتاحها منذ عامين في فيميركاتي. تم تأسيس هذا المعهد مؤخرًا في عام 1838 على يد المونسنيور لويجي بيراغي، وهو رجل يتمتع بثقافة واسعة وتقوى عميقة، وأستاذ ومدير روحي في المدرسة اللاهوتية الكبرى في ميلانو، ودكتور في مكتبة أمبروسيانا. وبعد أربع سنوات حصلت على شهادة التدريس.

وبعد أن أنهت دراستها عادت عام 1846 إلى عائلتها لمساعدة والدتها في مرضها ووالدها الذي كان يعاني من انهيار مالي. وفي هذه الأثناء كانت تعمل في الرسالة بين أطفال المتألمين ومحتاجي الرعية. عندما شعرت بدعوة الله لحياة أكثر تكريسًا مكرسة للمدرسة، اختارت مارسيلين، وتوجهت إلى المونسنيور بيراغي نفسه ليتم قبولها كمساعدة في عام 1848. تكيفت طبيعتها تمامًا مع نظام المعهد الذي يتطلب مزيجًا من الحياة الداخلية المكثفة والعمل الرسولي والتعليمي القوي بين الطلاب. في 13 سبتمبر 1852، أعلنت نذورها الأخيرة مع أربعة وعشرين من رفيقاتها، وكانت هذه أول نذور رهبانية عامة لعائلة مارسيلين. واختارت القديسة مارسيلينا شفيعةً لها، قامت بنشاطها كمدرسة للمرحلة الإبتدائية ومعلمة للموسيقى في كلية سيرنوسكو سول نافيليو ثم في منازل ميلانو (عبر كوادرونو، جنرال هاوس، وعبر أميدي). وكان لها الفضل في أن يطلق عليها لقب "القاعدة الحية" وبين الطلاب "وجميع فئات الشعب". خلال حرب الاستقلال الثانية، في عام 1859، قدمت الرعاية للجرحى في المستشفى العسكري في سان لوكا، مع أخوات أخريات. في عام 1868 تم إرسالها إلى جنوة كرئيسة ومديرة دراسات ومعلمة للطبقات العليا. علاوة على ذلك، خلال عطلات الخريف لعامي 1873 و1874، تابعت الراهبات والطلاب الإيطاليين الذين كانوا في شامبيري في سافوي لتعلم اللغة الفرنسية: في ذلك الموقع، في عام 1876، تم افتتاح مدرسة داخلية للطلاب الإيطاليين والفرنسيين. تسع سنوات من التدريس في جنوة، تم استدعاؤها مرة أخرى إلى ميلانو، كمعلمة لدورات المدرسة الثانوية ومساعدة الأم فيديماري. كان لديها العديد من المهام الأخرى. وظلت وفية للقواعد والحدس التربوي للمؤسس المونسنيور لويجي بيراغي، وعاشت ببساطة وإخلاص ملتزمًة بالقوانين. لقد كانت معلمة ناجحة ومحبوبة للغاية: الطلاب الذين قدروا إخلاصها وقوتها، فضلًا عن لطفها، وجدوا دائمًا تفهمها ومساعدتها، وكثير منهم احتفظوا برسائلها بغيرة. عملت بلا كلل من أجل طلابها (واحدة منهم أصبحت فيما بعد والدة البابا بولس السادس)، وشجعتهم على أن يصبحوا أقوياء في الإيمان، وكذلك في التعلم. ولم يكن من السهل عليها أبدًا الانتقال من دير إلى آخر، لأن ذلك يعني ترك بناتها (وأخواتها أيضًا). في نحو عام 1883، تم تشخيص إصابتها بسرطان الحنجرة، لكن ماريا آنا لم تسمح لمعاناتها بأن تصبح عبئًا على الآخرين، فواصلت التدريس والمشاركة في الحياة الرهبانية كالمعتاد، حتى خريف عام 1891، عندما أُجبرت على ذلك. دخول المستشفى. توفت بعد أسبوعين من المعاناة الرهيبة، في 24 نوفمبر 1891م. ويرقد رفاتها مع المؤسسين في كنيسة الكلية مارسيلين الأولى في سيرنوسكو سول نافيليو. وفى 29 يناير 1920م تم فتح قبرها في كنيسة كلية الراهبات مارسيلين في سيرنوسكو سول نافيليو، ووجدها جسدها سليمًا، لم يصاب باي فساد. في 14 أبريل 1977، أصدر البابا بولس السادس مرسومًا بإعلان الأخت ماريا آنا سالا مكرّمة، وقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإعلانها طوباوية في 26 أكتوبر 1980م.