مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حول العالم والقنوات الناقلة

يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس، الذي يشهد مباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإيطالي والإسباني.

مباريات اليوم

مباريات دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد × ميدياما – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الأهلي × يانج أفريكانز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو × ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الألماني

فرايبورج × بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي

موناكو × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري السعودي

أبها × الطائي – الساعة 4 عصرا على قناة SSC

الأخدود × الرياض – الساعة 4 عصرا على قناة 2SSC

الهلال × الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC

الدوري المصري

فاركو × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الساعة 7 مساء على قناة on time sport