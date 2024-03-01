مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حول العالم والقنوات الناقلة
يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس، الذي يشهد مباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإيطالي والإسباني.
مباريات اليوم
مباريات دوري أبطال إفريقيا
شباب بلوزداد × ميدياما – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5
الأهلي × يانج أفريكانز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مباريات الدوري الإيطالي
لاتسيو × ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مباريات الدوري الألماني
فرايبورج × بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مباريات الدوري الفرنسي
موناكو × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مباريات الدوري السعودي
أبها × الطائي – الساعة 4 عصرا على قناة SSC
الأخدود × الرياض – الساعة 4 عصرا على قناة 2SSC
الهلال × الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC
الدوري المصري
فاركو × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport
سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الساعة 7 مساء على قناة on time sport