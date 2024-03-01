مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حول العالم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس، الذي يشهد مباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإيطالي والإسباني.

مباريات اليوم

 مباريات دوري أبطال إفريقيا 
شباب بلوزداد × ميدياما – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

الأهلي × يانج أفريكانز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

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كهربا يوجه الشكر للخطيب وأمير توفيق بعد حل أزمته مع الزمالك

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شاهد رد كهربا على نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

   

 مباريات الدوري الإسباني 
سيلتا فيجو ×  ألميريا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3          

 مباريات الدوري الإيطالي   
لاتسيو × ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1              

مباريات الدوري الألماني 
فرايبورج × بايرن ميونخ – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                  

مباريات الدوري الفرنسي
موناكو × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                

 مباريات الدوري السعودي 
أبها × الطائي – الساعة 4 عصرا على قناة SSC                  

الأخدود × الرياض – الساعة 4 عصرا على قناة 2SSC        

الهلال × الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC  

 الدوري المصري 
فاركو × البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport                

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا الأهلي الدوري الاسباني الدورى الايطالى
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