بدأت دلوقتي..مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا،في مواجهته الأخيرة بمرحلة المجموعات، يسعى النادي الأهلي للحفاظ على الصدارة في المجموعة الأفريقية، على الرغم من مشاركته في مباراة قبل يومين فقط. يجد مدربه لآن مارسيل كولر نفسه في مواجهة تحديات التكيف مع جدول مزدحم من المباريات. على الأهلي أن يتفوق على يانج أفريكانز لتجنب المفاجآت، فقد حسم الأهلي تأهله بالفعل للدور المقبل، بينما يسعى يانج للفوز للصعود بالصدارة، خاصة بعد فوزه على شباب بلوزداد. سنوفر لكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة اليوم في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل، استعداداته لمباراته المرتقبة أمام يانج أفريكانز في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يواصل الأهلي تدريباته دون راحة بعد مباراته أمام بلدية المحلة أمس الثلاثاء، والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الخامس للدوري المصري.

تجري المباراة بين الاهلي ويانج أفريكانز في السادسة مساء يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني مارسيل كولر يسعى للتحضير الجيد لهذه المواجهة، حيث تعتبر مباراة صدارة المجموعة. الفوز يمكن الأهلي من تصدر المجموعة، في حين يحتاج التعادل أيضًا للتأكيد على الصدارة، أما الخسارة فتتيح الفرصة ليانج أفريكانز لتصدر المجموعة، علمًا بأن الفريقين قد ضمنا تأهلهما بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة من المجموعة الرابعة.

يتنافس الأهلي في المجموعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز المفتوحة والمشفرة ؟ بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا 2024

توجد رسميًا قناة بي إن سبورت وهي إحدى قنوات مجموعة بي إن سبورت القطرية وهي ضمن القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports 6 وهي قناة مشفرة.

بث مباشر مباراة الاهلي ويانج افريكانز يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن للمواطنين داخل مصر مشاهدة المباراة بث مباشر عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، لكون المباراة تقام فى مصر.

مشوار الاهلي فى دورى أبطال إفريقيا

بدأ النادي الاهلي مشواره في دورى أبطال إفريقيا 2024 بالفوز علي سانت جورج الإثيوبى (3-0) ذهابًا و(4-0) إيابًا.

وفي دور المجموعات:

فاز الأهلي (3-0) على ميدياما الغانى ذهابًا فى استاد السلام.

تعادل الأهلي (1-1) مع يانج أفريكانز ذهابًا فى ملعبه.

تعادل الأهلي (0-0) مع شباب بلوزداد الجزائري ذهابًا فى القاهرة.

تعادل الأهلي (0-0) مع شباب بلوزداد الجزائري إيابًا فى الجزائر.

فاز الأهلي (1-0) علي ميدياما الغانى إيابًا فى ملعبه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي «أفشة» - رضا سليم - بيرسي تاو - (حسين الشحات). خط الهجوم وسام أبو علي.

مشوار يانج أفريكانز التنزانى

بدأ يانج أفريكانز التنزانى مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى (2-0) ثم (5-1) فى الإياب.

وتخطى المريخ السوداني فى تمهيدي دوري الأبطال بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى (2-0) ثم (1-0) فى الإياب.

وفي دور المجموعات:

خسر يانج أفريكانز (3-0) أمام شباب بلوزداد ذهابًا.

تعادل يانج أفريكانز (1-1) مع الأهلي ذهابًا.

تعادل يانج أفريكانز (1-1) مع ميدياما ذهابًا.

فاز يانج أفريكانز (3-0) على ميدياما إيابًا.

فاز يانج أفريكانز (4-0) على شباب بلوزداد إيابًا.

الأهلى يتفوق على يانج أفريكانز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.85 مليون يورو.

بعثة يانج أفريكانز تصل القاهرة اليوم

تصل اليوم الأربعاء بعثة فريق يانج أفريكانز التنزاني، استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة الصدارة على المجموعة الرابعة بعدما ضمن الفريقين الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة القارية.

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم من بنين حيث من المقرر أن يتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من البنيني لويس ديجيندو حكمًا للساحة، إريك ايمافو مساعد أول، لوسيان هوتنونو مساعد ثاني، تنيسيلا ديدجيناتشي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.



ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز على قمة المجموعة بعد تأكد تأهل الفريقين للدور ربع النهائي في البطولة الأفريقية عقب فوز الأهلي على ميدياما بغانا بهدف نظيف في الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة في تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.



ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وميدياما الغاني برصيد 4 نقاط في المركز الرابع

ويجهز مسئولو النادي الأهلي لاستقبال بعثة يانج أفريكانز فور وصولها إلى القاهرة، وتوفير كل سبل الراحة للبعثة التنزانية طوال فترة الإقامة في القاهرة لحين انتهاء المباراة.