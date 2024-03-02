موعد مباراة الخليج أمام الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الخليج أمام نظيره فريق الشباب، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي والابتعاد عن منطقة الخطر.

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موعد مباراة الخليج أمام الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة، اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sports HD1، بتعليق راشد الدوسري، وتعد قنوات SSC السعودية هي المالك الحصري والوحيد لحقوق بث مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتواجد نادي الخليج في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، بعد أن حقق 6 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم.

بينما يحتل نادي الشباب المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بعد أن حقق 6 انتصارات و6 تعادلات و9 هزائم.
 

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موعد مباراة الخليج أمام الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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