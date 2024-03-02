الداخلية الكويتية تحذر من المشاركة في أي تجمعات غير مرخصة

ناشدت وزارة الداخلية الكويتية، مواطنيها والمقيمين بالبلاد بالإلتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الخروج في تجمعات أومسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وحذرت من نشر أى إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تدعو للمشاركة في أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

‏أكدت وزارة الداخلية أنه ‏بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.