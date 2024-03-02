ترامب: بايدن المحتال وضعنا على حافة حرب عالمية ثالثة

عربي ودولي
بوابة الفجر

اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، اليوم السبت، نظيره الحالي جو بايدن بتعريض الولايات المتحدة للمهانة على الساحة العالمية.
ووصف ترامب في خطاب مسجل نشر على شبكة "تروث سوشال" أمريكا، بأنها ضعيفة وقد تعرضت للمهانة في الساحة الدولية، متابعا "جو بايدن المحتال وضعنا على حافة حرب عالمية ثالثة".
وتشهد الولايات المتحدة حالة من الفوضى، وسط تدمير البلاد، وانهيار الاقتصاد الأمريكي بسبب كارثة التضخم، حسب الرئيس الأمريكي السابق.
وأضاف "سنقول للمحتال جو بايدن: جو، أنت مطرود. لقد كنتَ رئيسا فظيعا".
ويدلي ترامب بشكل متكرر بتصريحات قاسية بحق الزعيم الأمريكي الحالي. فقد سبق له أن صرح علنا بأن بايدن خاضع لسيطرة الفاشيين، وهو صاحب أدنى قدرة فكرية على الإطلاق بين الرؤساء، وهو غير مؤهل لمنصبه وغير قادر حتى على الصعود إلى المنصة بمفرده للظهور أمام الجماهير.
 

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