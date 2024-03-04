استمتع بتذوق أشهى الأطباق السورية خلال شهر رمضان، شهر رمضان المبارك يعد فرصة لتجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة والوصفات التقليدية الشهية في السورية. تمتاز المطبخ السوري بتنوعه وثراء تراثه الغذائي، حيث يمكن للمأكولات السورية أن تضيف لمسة خاصة إلى مائدة الإفطار والسحور في هذا الشهر الفضيل.

استمتع بتذوق أشهى الأطباق السورية خلال شهر رمضان

**1. فتة حمص:**

تعتبر فتة الحمص من الأطباق الشهيرة في سوريا، حيث تُعدُّ وجبة خفيفة ومغذية تتكون أساسًا من الحمص والطحينة والليمون والزيت والبهارات المتنوعة. يُقدم التقديم بعد رشّها بالزيت والفول المدمس.

**2. محاشي:**

تُعتبر محاشي الخضار واللحمة من الأطباق الرئيسية في المطبخ السوري خلال شهر رمضان. تتألف المحاشي من خضروات مثل الكوسا والباذنجان والفلفل المحشوة بحشوة من اللحمة المفرومة والأرز والبهارات.

**3. كبة حلبية:**

تُعد كبة حلبية من الأطباق الرمضانية الشهية في سوريا، حيث يتم تحضيرها من لحم البقر المفروم والأرز والبهارات، وتُقلى بالزيت حتى تحصل على قوام مقرمش.

**4. بالوز:**

تُعد بالوز من الحلويات التقليدية الشهيرة في سوريا خلال شهر رمضان، وهي عبارة عن قطع من العجين المحشوة بالفستق والسكر وماء الورد، ثم تُخبز وتُزين بالسكر والقرفة.

**5. مجبوس:**

يُعد مجبوس أحد أشهر الأطباق التقليدية في سوريا، حيث يتكون من أرز مطبوخ مع لحم الدجاج أو اللحمة المفرومة والبهارات، ويُقدم مع صلصة الطماطم والبصل المقلي.

**6. شوربة عدس:**

تُعد شوربة العدس من الأطباق المفضلة خلال شهر رمضان في سوريا، حيث يتم طهي العدس مع البصل والثوم والبهارات حتى يحصل على قوام مميز وطعم شهي.

**7. ملوخية:**

تُعد ملوخية أحد الأطباق التقليدية في المطبخ السوري، حيث تُعدُّ من أوراق نبات الملوخية مع الدجاج والثوم والبهارات، وتُقدم عادةً مع الأرز.

باختيارك لتلك الأطباق الشهية، يمكنك الاستمتاع بتجربة مأكولات سورية متنوعة ولذيذة خلال شهر رمضان المبارك. تجسد هذه الأطباق التراث والثقافة الغذائية الغنية لسوريا وتضيف لمسة من الفرح والتقدير إلى أجواء الصيام والصلاة.