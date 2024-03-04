تذوق أطيب الأكلات العراقية خلال شهر رمضان المبارك، تعد الأكلات العراقية جزءًا لا يتجزأ من تراث وثقافة البلاد، وتتميز بتنوعها وغناها بالنكهات والمكونات الطبيعية.

وفي شهر رمضان المبارك، تتنوع المأكولات العراقية التقليدية التي يستمتع بها الناس خلال وجبتي الإفطار والسحور إليك بعضًا من أشهر الأكلات العراقية التي تعد رمزًا لهذا الشهر الفضيل:

تذوق أطيب الأكلات العراقية خلال شهر رمضان المبارك

**1. دولمة:**

تعتبر دولمة أحد أشهر الأطباق العراقية في شهر رمضان، حيث تتكون من عجينة السميد المحشوة باللحم المفروم والبصل والبهارات، ثم تُغمس في صلصة الطماطم وتُطهى على النار.

**2. تمن:**

تُعد تمن أحد أشهر الحلويات العراقية التي تقدم في شهر رمضان، وهي عبارة عن قطع صغيرة من العجين المحشوة بالتمر أو الفستق، ثم تُقلى بالزيت وتُغمس بالقطر.

**3. برياني:**

يُعتبر البرياني من الأطباق الرئيسية التي تُقدم في العديد من المنازل العراقية خلال شهر رمضان، حيث يتكون من طبقة من الأرز المطهو على البخار مع اللحم أو الدجاج والبهارات.

**4. سمبوسة:**

تُعتبر السمبوسة واحدة من الحلويات الرمضانية الشهيرة في العراق، حيث تتكون من عجينة رقيقة محشوة بالفستق أو الجوز أو الشكولاتة، ثم تُقلى حتى تحصل على قوام مقرمش.

**5. تمن العصافير:**

تُعتبر تمن العصافير من الحلويات التقليدية في العراق خلال شهر رمضان، حيث تتكون من عجينة السميد المحشوة بالفستق أو الجوز، ثم تُشكل على شكل عصافير وتُقلى.

**6. كبة:**

تُعتبر كبة من الأطباق العراقية الشهية التي تُقدم خلال شهر رمضان، حيث تتكون من حبوب البُرغل واللحمة المفرومة والبصل والبهارات، ثم تُقلى أو تُخبز.

**7. مجبوس:**

يُعتبر مجبوس من الأطباق الرئيسية التي تُقدم في العديد من المنازل العراقية خلال شهر رمضان، حيث يتكون من أرز مطهو على البخار مع لحم الدجاج أو اللحمة المفرومة والبهارات.

**8. هريسة:**

تُعد هريسة من الأطباق التقليدية في العراق، وتتكون من عجينة القمح المطحونة مع اللحم أو الدجاج والبهارات، ثم تُطهى على النار حتى تتشرب المكونات الطعم المميز.

استمتع بتذوق هذه الأطباق الشهية خلال شهر رمضان المبارك في العراق، وشارك الفرحة والسعادة مع عائلتك وأحبائك في هذا الوقت الخاص.