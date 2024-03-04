أشهر وأشهى الأكلات الأردنية بشهر رمضان المبارك، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد التحضيرات في الأردن لاستقبال هذا الشهر الكريم بالتمتع بأشهى الأطباق التقليدية التي تضفي جوًا خاصًا على المائدة الرمضانية. إليك بعضًا من أشهر الأكلات الأردنية التي تتميز بها المائدة في رمضان:

أشهر وأشهى الأكلات الأردنية بشهر رمضان المبارك

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال السطور التالية أشهر وأشهى الأكلات الأردنية بشهر رمضان المبارك.

1. **المنسف**: يُعد المنسف من الأطباق الشهيرة في الأردن خلال شهر رمضان، حيث يتم إعداده بلحم الغنم أو الدجاج مع الأرز والخبز العربي المحمص، ويُقدم بصلصة الطماطم واللبنة.

2. **المقلوبة**: هي واحدة من الأطباق التقليدية التي تتكون من الخضار مثل الباذنجان والبطاطا والطماطم، ويضاف إليها اللحم المفروم والأرز، وتُقدم ساخنة مع اللبنة.

3. **المحاشي**: يتم إعداد المحاشي من الخضار مثل الكوسا والباذنجان والفلفل، ويُحشى بخليط من الأرز واللحم المفروم والتوابل، ثم يُطهى بصلصة الطماطم.

4. **الفتة الجرجيرية**: يتم تحضير الجرجير بالبصل والثوم والتوابل، ويُضاف إليه الطحينة واللبنة، ويُقدم مع الخبز العربي المحمص.

5. **الفول المدمس**: يُعتبر الفول المدمس من الوجبات الخفيفة الشهية التي تُقدم في وجبة السحور، ويتم تحضيره بخلط الفول المطبوخ مع الطحينة وعصير الليمون والثوم.

6. **المعجنات الشرقية**: تشتهر المعجنات الشرقية مثل السمبوسة والفطائر بشهرة كبيرة في رمضان، حيث يتم ملؤها باللحم المفروم أو الجبنة أو الخضار، وتُقلى حتى تُصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

7. **الحلويات الشرقية**: تشكل الحلويات الشرقية جزءًا مهمًا من المائدة الرمضانية في الأردن، حيث يُحضر المعمول والقطايف والبقلاوة بمختلف أشكالها ونكهاتها لإضفاء الحلاوة على الإفطار والسحور.

بهذه الأطباق الشهية والمتنوعة، يمكن للأردنيين الاستمتاع بلحظات الطعام والمشاركة في تقاليد وعادات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان بأجواء رمضانية دافئة ومميزة.