موعد مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12-3-2024، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

نتيجة مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تقام أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل 12-3-2024، على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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ويحين موعد انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مبارايات دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 

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