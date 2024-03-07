تعرف على موعد رمضان فلكيًا في دولة المغرب، مع اقتراب نهاية شهر شعبان واقتراب بداية شهر رمضان المبارك، ينشغل العديد من الأشخاص في المغرب بالتساؤل حول موعد بداية الصيام وأول يوم من شهر رمضان. وبناءً على الدراسات الفلكية، يتوقع المسلمون في المغرب تحديد موعد بداية الشهر الفضيل، الذي يعتبر شهر الخير والبركة، والذي ينتظره المسلمون بشوق وفارغ الصبر.

وفي الوقت الحالي، يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان في المغرب بناءً على الحسابات الفلكية التي تتبع حركة القمر. فعندما يتم رؤية هلال رمضان، يُعلن رسميًا بداية الشهر الكريم.

لذا، نحن بانتظار التحديثات والإعلانات الرسمية من الهيئات المختصة في المغرب لتحديد موعد بداية شهر رمضان لعام 1445 هجريًّا. وعندما يُعلن ذلك، ستتوفر المعلومات الكاملة للمسلمين في المغرب، وستكون لديهم الفرصة للتحضير والاستعداد لاستقبال هذا الشهر العظيم بكل فرح وبهجة.

متى أول يوم رمضان في المغرب؟

المسلمون في كافة الدول يتساءلون عن بداية شهر رمضان المبارك، ومنهم دولة المغرب ونوضح لكم أن استطلاع الهلال بإذن الله -عز وجل- سوف يتم في يوم 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 من شهر مارس 2024 ليتم تحديد بداية شهر رمضان المبارك بشكل دقيق، ووفقًا للدراسات الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك موافق ليوم 11 من شهر مارس 2024، ولكن بناءًا على استطلاع الهلال يتم تحديد بداية شهر رمضان بصورة قطعية ومؤكدة.

الاستعداد لشهر رمضان المبارك

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك جميع المسلمين يبدأون في الاستعداد له، وفي الآتي نوضح بعض طرق الاستعداد لهذا الشهر الفضيل نقلًا عن مجمع البحوث الإسلامية:

الاستعداد إلى شهر رمضان المبارك بالصيام.

كما يجب الاستعداد أيضًا إلى هذا الشهر الفضيل بقيام الليل.

أيضًا الصدقة من طرق الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

القرآن الكريم.

صلة الأرحام.

المحافظة على الصلوات.

كذلك من طرق الاستعداد لشهر رمضان المبارك الأخلاق الحسنة.

أيضًا النية الصادقة.

كما يجب أن تحب الخير للآخرين.

اعمل على إصلاح قلبك.

أيضًا تجديد التوبة من طرق الاستعداد لهذا الشهر الفضيل.

أدعية لقدوم شهر رمضان الفضيل

في السطور القادمة نوضح بعض الأدعية لحلول شهر رمضان المبارك: