تردد قناة بطوط على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، أثار فضول واهتمام العديد من المشاهدين الرغبة في معرفة تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024، تتميز هذه القناة بتقديم محتوى مميز وهادف موجه للأطفال، وقد حظيت بشعبية كبيرة بين المشاهدين نظرًا لتقديمها مزيجًا فريدًا من المواد الترفيهية والتعليمية التي تجذب الصغار وتثري معرفتهم.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية تردد قناة بطوط الجديدة لكي تتمكنوا من متابعة برامجها المسلية والمفيدة.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

زادت شعبية قنوات الأطفال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن هذه القنوات مطلوبة بشدة في الأسر التي لديها أطفال صغار وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للتسلية بالنسبة لهم وتختلف هذه القنوات من حيث أنها تقدم برامج فريدة من نوعها تهدف إلى إنتاجها لإسعاد الأطفال.

تردد قناة البطوط علي النايل سات

التردد: 10595

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب الأفقي.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة على العرب سات

أدخل البيانات التالية للحصول على قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي عرب سات:

التردد 11687

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب العمودي.

كيفية ضبط قناة بطوط على جهازك

لرؤية القائمة الرئيسية لجهازك، انقر أولًا على “موافق”.

حدد قسم القنوات بعد ذلك.

بعد ذلك، حدد أيقونة إضافة قناة.

بعد ذلك، قم بإدخال الاستقطاب معدل التشفير وعامل تصحيح الخطأ وتردد قناة بطوط.

بعد الانتهاء من تحميل قناة بطوط إلى قائمتك، اضغط على زر حفظ القناة لبدء مشاهدتها.

برامج قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بتنوع محتواها وجاذبيتها، وتحظى بإعجاب المشاهدين والأطفال على حد سواء.

ويقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتثقيفية التي تلبي اهتمامات الأطفال وتساعدهم على تطوير مواهبهم بطريقة ممتعة وفيما يلي البرامج التي تبث على قناة البطوط:

برامج إسلامية تتضمن القرآن الكريم والقصص النبوية ومحتويات أخرى.

ومن عروض الكارتون الكابتن ماجد، وتوم وجيري، وسبونج بوب، وغيرهم.

برامج تعليمية عن عالم الحيوان، الأرقام والأبجدية، ألغاز العلوم..إلخ.

مميزات قناة بطوط