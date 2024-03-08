رئيس جهاز ملوي الجديدة يتفقد أراضي الإسكان المتميز ومشروع جنة وإزالة التعديات عن 20 فدانا

قام المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتى ملوي الجديدة والفشن الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بقطع أراضي الإسكان المتميز ومشروع جنة، بمدينة ملوي الجديدة، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز، يرافقه المهندس أكرم البدري، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز.



وشملت الجولة، تفقد منطقة قطع أراضي الإسكان المتميز بمساحة تتراوح من ٤٠٠ م ٢ إلى ١٠٠٠ م ٢، التي بدأ التسليم بها من نحو شهر، مشددًا على الاهتمام بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق كافة بالأراضي المتبقية بهده المنطقة، لتسهيل أي عقبات أمام حاجزي تلك الأراضي.



وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، مشروعات المرافق بمنطقة عمارات مشروع جنة بالمرحلة الأولى بنفس المنطقة، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المحددة له.

وقام المهندس وليد حجاجي، بالمرور على مشروع " تنسيق الموقع العام بمشروع عمارات جنة.

وفي نهاية الجولة، قام المهندس وليد حجاجي، بالتنبيه على جميع الشركات المنفذة للمشروعات، بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لكل مشروع والبرامج الزمنية المحددة.



وفي سياق متصل، صرح المهندس وليد عبدالرحمن، بأنه تم شن حملة مكثفة بمدينة ملوي الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير، ومديرية أمن المنيا، وإدارة الأمن بالجهاز، ولجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وبحضور العميد أسامة قنديل، مدير إدارة شرطة التعمير بالوجه القبلى، ومساعد مدير أمن المنيا، ورئيس قطاع البحث جنوب المنيا، واللواء أحمد حسين - المشرف العام على إدارة الأمن بمدينه ملوي الجديدة، وأيمن أبو طقية، مدير أمن الجهاز، ومسئولي الأمن بالجهاز، للقضاء على بعض التعديات داخل كردون مدينة ملوي الجديدة.



وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن مساحة 10 أفدنة، وتشمل زراعات غير منتظمة، واستراحة من الطوب والأسمنت، صدر بها قرار إزالة بمدينة ملوي الجديدة بالمنطقة الجنوبية.



ونوه رئيس الجهاز عن أنه تم إزالة مساحة تقدر بـ ١٠ أفدنة زراعات وسور شجري لتلك الزراعات بنفس المنطقة الجنوبية بالمدينة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أي مساحات داخل كردون المدينة، وسوف يتم التعامل بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية وتطبيق القانون علي التعديات بكردون المدينة، حفاظًا على ممتلكات الدولة.



وأشار المهندس وليد عبدالرحمن، إلى أنه تم شن الحملة فى إطار الحرص على إعادة أملاك الدولة بالمدينة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنميتها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بكل حسم مع كل حالات التعديات داخل كردون المدينة، وأي مخالفات بالمدينة، وتحويل المخالفين لتطبيق الأحكام القانونية عليهم.

