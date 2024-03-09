علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة، بدأت وزارة الصحة المصرية في طرح أدوية جديدة لمعالجة الأورام والعلاجات البيولوجية، وأعلنت عن تعديلات على إجراءات الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي تُغطيها النفقة العامة، سنستكشف في هذا المقال كيفية الحصول على العلاج على حساب الدولة.

متطلبات العلاج على نفقة الدولة 2024

يجب على المريض استيفاء المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلًا للحصول على العلاج الخاص الذي تدفع تكاليفه الدولة:

يجب أن يكون المريض مواطنًا مصريًا.

دليل على أن المريض غير قادر على دفع ثمن الدواء الموصوف له.

يجب أن يكون مرض المريض من بين الحالات التي تغطيها الرعاية الطبية التي تمولها الدولة.

الرعاية الطبية المجانية التي تقدمها الدولة.

المجموعات المؤهلة للحصول على رعاية مجانية

يمكن لعدد من الفئات الحصول على الدواء مجانًا تمامًا؛ ومع ذلك، هناك عدد من المتغيرات التي تؤثر على ما إذا كان الطلب قد تمت الموافقة عليه وما إذا كانت الدولة ستدفع تكاليف خطة العلاج وهذه المتغيرات هي كما يلي:

إن الحالة الاجتماعية للمريض وعدد أفراد أسرته ودخله الشهري وقدرته على دفع تكاليف العلاج هي أول ما تنظر فيه اللجان الثلاثية.

تنظر اللجان الثلاثية في مدى خطورة المرض، ومعدل تعافي المريض، وما إذا كان العلاج الفوري مطلوبًا أم لا.

تعتمد اللجان الثلاثية اختياراتها على نوع العلاج، ومدى توفره من خلال المؤسسة المقدمة، وتكلفته، والإطار الزمني الذي يجب تلقيه فيه.

احصل على رعاية طبية مجانية في المستشفى.

تقديم الرعاية الطبية المجانية في أقل من يومين.

مبادرات حكومية لتقديم العلاج مجانًا

وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالات الطوارئ يمكن الحصول على الرعاية المجانية على نفقة الدولة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لا تزيد عن يومين، وذلك من خلال استكمال الخطوات التالية: