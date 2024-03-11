موعد السحور وأذان الفجر فى أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024

في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريًا الموافق 2024 ميلاديًا، ولمدينة القاهرة، يتم تحديد مواعيد السحور وإذان الفجر كالتالي:

يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان:

موعد السحور: الساعة 2:23 صباحًا.

موعد الإمساك: الساعة 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:43 صباحًا.

وتذكر إمساكية شهر رمضان أن شهر رمضان هذا العام يتألف من 30 يومًا، حيث يبدأ الصوم في الإثنين 11 مارس وينتهي في الثلاثاء 9 أبريل. ويُعتبر هذا الشهر من أقدس الشهور في الإسلام، حيث يُفرض صيامه على كل مسلم بالغ القوة والعاقل، وذلك تأكيدًا على الأركان الخمسة للإسلام.

تقوم الأمة الإسلامية بمتابعة التقويم الهجري، الذي يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتُعتبر الأشهر الهجرية الأساسية هي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ويُنظر إلى التقويم الهجري كمرجع رسمي في بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد الأوقات المهمة مثل بداية ونهاية شهر رمضان وعيد الفطر وفقًا لهذا التقويم.

وعند السحور لم يثبت هناك دعاء خاص يقال عنده، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

ومن أفضل الدعاء عند السحور:

اللهم إنا نوينا صيام أول أيام رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال.

اللهم إن حسناتنا من عطائك، وسيئاتنا من قضائك، فجد بما أعطيتنا على ما قضيت، وامح ذلك بذلك، جللت أن تطاع إلا بإذنك، وأن تعصى إلا بعلمك.

اللهم أرح قلوبنا باللطف من عفوك ومن حلاوة حبك، وعمّر أيامنا بذكرك، واحفظنا واحفظ علينا ديننا، وأسعد قلوبنا دائمًا، ونسألك فرجًا يمحو همومنا يا رب.

اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا، وبالزّيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، واجعل التّقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكُّلُنا واعتمادنا، ثبّتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات النّدامة يوم القيامة.

اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.