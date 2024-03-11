محافظ أسيوط يوجه بإنهاء الأعمال بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل لأنهاء الأعمال بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحتليها والمشروع القومي لتطوير الريف المصري طبقًا للخطة الموضوعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مراحل العمل منذ اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن وتخصيص الأراضي وحتى نهو الأعمال وتسليم المشروعات وتشغيلها لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة التي تمس الاحتياجات اليومية والتي من بينها التوسع في إنشاء مدارس جديدة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.

وقد تناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية خلال العام المالي الحالي 2023/2024 في القطاعات المختلفة فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع الحلول لها وفقًا للامكانات المتاحة بالإضافة إلى استعراض نسب ومعدلات الانجاز للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقًا للجداول الزمنية المحددة طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية مشروعات هيئة الأبنية التعليمية للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة مشروعات إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المدارس وهو ما يحدث نقلة نوعية في تخفيف الكثافات داخل الفصول وتوفير الوقت والجهد والانتقال للطلاب وهو ما يخفف العبء عن كاهل أسرهم مضيفًا إنه حريص على النزول إلى أرض الواقع من خلال جولاته المستمرة وتكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لنسب ومعدلات الانجاز والوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات قد تظهر أثناء مراحل العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية ومعايير الجودة مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء لكافة مراحل العمل بالمشروعات حتى الاستلام النهائي طبقًا للقانون.

والجدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى منفلوط وديروط ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع