أكد مدرب نابولي، فرانشيسكو كالزونا، أن فريقه كان ندًا لبرشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، رغم الأخطاء التي دفع نابولي ثمنها بالخروج من البطولة، بعد الخسارة 1-3.

مدرب نابولي: دفعنا ثمن الأخطاء أمام برشلونة

قال كالزونا خلال المؤتمر الصحافي: "كنا ندًا لبرشلونة، يقولون إنه يمر بأزمة لكنه فريق ينافس على "الليغا"، وتأهل لربع نهائي "التشامبيونز"، بالفعل فريق عظيم".

وأبرز كالزونا تحسن نابولي منذ توليه مسؤولية الفريق، حتى لو لم يظهر بمستواه الليلة الماضية، وأوضح: "لعبنا ستة لقاءات في ثلاثة أسابيع، ولم نحظ بوقت كاف للعمل، المسافات بين الخطوط عيب خطير، وخسرناها في بعض اللحظات، لكن المشكلة الأقوى تتمثل في فقدان الكرة خاصة في الشوط الأول".



وأضاف: "استحوذنا بعدها على الكرة بنسبة أكبر، بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل لكننا ضللنا طريقنا لاحقًا بسبب المسافات الطويلة، فضلًا عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالحنا، كما أننا أهدرنا عدة فرص أتيحت لنا للتسجيل، اقترفنا الكثير من الأخطاء أمام برشلونة".

وكشف المدرب الإيطالي أنه ليس قلقًا بشأن قلة الأهداف، باعتبار أن نابولي فريق يجد طرقًا للتسجيل، وأنه منشغل أكثر بالهشاشة الدفاعية.

واختتم: "خلال لحظات تفوقنا تمكننا من استخلاص الكرة في ملعب برشلونة، رغم أن الأمر كان يستغرق وقتًا أطول من اللازم".