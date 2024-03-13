ads

مدرب نابولي: دفعنا ثمن الأخطاء أمام برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مدرب نابولي، فرانشيسكو كالزونا، أن فريقه كان ندًا لبرشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، رغم الأخطاء التي دفع نابولي ثمنها بالخروج من البطولة، بعد الخسارة 1-3.

مدرب نابولي: دفعنا ثمن الأخطاء أمام برشلونة

قال كالزونا خلال المؤتمر الصحافي: "كنا ندًا لبرشلونة، يقولون إنه يمر بأزمة لكنه فريق ينافس على "الليغا"، وتأهل لربع نهائي "التشامبيونز"، بالفعل فريق عظيم".

وأبرز كالزونا تحسن نابولي منذ توليه مسؤولية الفريق، حتى لو لم يظهر بمستواه الليلة الماضية، وأوضح: "لعبنا ستة لقاءات في ثلاثة أسابيع، ولم نحظ بوقت كاف للعمل، المسافات بين الخطوط عيب خطير، وخسرناها في بعض اللحظات، لكن المشكلة الأقوى تتمثل في فقدان الكرة خاصة في الشوط الأول".

txt

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

txt

القنوات الناقلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والفرق المتأهلة حتى الآن


وأضاف: "استحوذنا بعدها على الكرة بنسبة أكبر، بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل لكننا ضللنا طريقنا لاحقًا بسبب المسافات الطويلة، فضلًا عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالحنا، كما أننا أهدرنا عدة فرص أتيحت لنا للتسجيل، اقترفنا الكثير من الأخطاء أمام برشلونة".

وكشف المدرب الإيطالي أنه ليس قلقًا بشأن قلة الأهداف، باعتبار أن نابولي فريق يجد طرقًا للتسجيل، وأنه منشغل أكثر بالهشاشة الدفاعية.

واختتم: "خلال لحظات تفوقنا تمكننا من استخلاص الكرة في ملعب برشلونة، رغم أن الأمر كان يستغرق وقتًا أطول من اللازم".

 

نابولي مدرب نابولي دوري أبطال أوروبا برشلونة تشامبيونزليج
Elfagr.org

مواد متعلقة

رسميًا.. يوفنتوس يتأهل إلى مونديال الأندية 2025

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس في كأس فرنسا
ads

الأكثر قراءة

عاجل: تراجع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 خلال جلسات التداول اليومية

عاجل.. تدمير مباني السفارة المصرية بالخرطوم واحراق جميع محتوياتها (صور)

ملخص مباراة الهلال × الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا.. الزعيم يدمر العميد في عقر داره

بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة لأول مرة منذ يوليو الماضي

عاجل: سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس في بداية التعاملات الصباحية

الهلال يُقصي الاتحاد من دوري أبطال آسيا بفوزٍ ثنائي..اهداف مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال أسيا 12-3-2024

كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي عقب الخسارة من البنك

عاجل| بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي