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بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.. جيسوس يعدد سر نجاحات الهلال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشاد المدير الفني للهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، بلاعبيه بعد الفوز على اتحاد جدة، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جيسوس: "عقلية الفوز" سر نجاحات الهلال

قال جيسوس في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي حسمه الهلال 2-0، مكررًا نتيجة الذهاب: "لدي لاعبون رائعون، بعيدًا عن المستوى الفني الجميع فريق واحد والهدف واحد، اسم نادي الهلال".

وأضاف: "النتائج تحققت بفضل قوة المجموعة، انتصرنا على منافس قوي يملك لاعبين مميزين واستطعنا التفوق عليهم".

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وتابع: "لم ننتصر فقط بالنتائج بل قدمنا أداءً وأهدافًا رائعة، نملك لاعبين ومجموعة داخل الفريق على مستوى عال بخبرات وعقلية تسعى للفوز دائمًا، مما ساعدنا على الاستمرارية".

وعن مستقبله مع الهلال بعد نهاية الموسم، أوضح جيسوس: "لدي عقد مع الهلال حتى مايو (آيار)، ولدي تأكيدات بأن المستقبل سيشهد أشياء كبيرة".

واختتم: "لدينا أهداف بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونسعى أيضًا لحسم لقب الدوري، وعند تحقيق الإنجازات كثير من الأمور ستكون أسهل، وتركيزنا الكامل حاليًا على الإنجازات".
 

عقلية الفوز جيسوس الهلال اتحاد جدة دوري أبطال أسيا
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