أعرب المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، عن خيبة أمله وحزنه بعد الخسارة أمام الهلال السعودي للمرة الثالثة تواليًا، ووداع دوري أبطال آسيا.

جاياردو يكشف أسباب خروج اتحاد جدة من دوري أبطال آسيا

قال غاياردو في المؤتمر الصحافي: "كان لدينا الطموح والرغبة لقلب النتيجة والعودة رغم كل الصعوبات التي واجهت الفريق، لا سيما على مستوى الغيابات بسبب الإصابات".

وأضاف: "عدم تمكن اللاعبين من تسجيل الهدف الأول، حرمنا من الحصول على دفعة معنوية كانت ستغير مسار اللقاء".

وتابع: "إذا قمنا بتحليل المباريات الثلاث أمام الهلال بعيدًا عن النتائج، وتحديدًا في مواجهتي آسيا لم تكن هناك فروقات كبيرة على مستوى اللعب".

وواصل: "الهلال تفوق علينا في النتائج بسبب تميزه في ترجمة الفرص إلى أهداف وهذا ما لم نفعله، وهو ما رجح كفة المنافس".

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه في كل المواجهات أمام الهلال كان فريقه يقدم مستوى جيد، رغم الإصابات وحالات الطرد.