أشاد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، بقلب الدفاع بأو كوبارسي، الذي اختير أفضل لاعب في فوز الفريق الكاتالوني على نابولي 3-1، وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن نبضاته لا تتسارع عندما تكون الكرة بحوزة اللاعب الشاب.

تشافي يشيد بمستوى بأو كوبارسي عقب الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قال تشافي: "عندما تكون الكرة بحوزة كوبارسي لا تتسارع نبضاتي، إنها أفضل سمة لديه، مطمئن لأن صبيًا يبلغ 17 عامًا معه الكرة، هذا لا يقدر بثمن، اليوم ضغط نابولي خلال 90 دقيقة، ووجدنا دائمًا الخيار الأفضل".

ووصف تشافي كوبارسي بأنه لاعب يتمتع بذهن مرتب جيدًا وهادئ ومتأني ومتواضع ويريد التحسن، مشيرًا إلى إن استعداده وحرصه على التحسن يجعله يتحسن يومًا بعد يوم، إننا أمام بزوغ رائع لبرشلونة ولكرة القدم الإسبانية، وأمام قلب دفاع على أعلى مستوى لأعوام عديدة.

ومن قاعة الصحافة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، أكد مدرب برشلونة أن دخول أوريول روميو، وبالأخص سيرجي روبرتو في بداية الشوط الثاني منح الفريق السيطرة والهدوء الذي كان برشلونة بحاجة إليه.

وزاد: "لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم في أجواء مثالية، قطع اللاعبون الشباب والمخضرمون خطوة كبيرة جدًا، نحن من بين أفضل ثمانية في دوري أبطال أوروبا، كان علينا أن نعاني لمدة عامين في الدوري الأوروبي، خرجنا من ثمن النهائي قبل ثلاث أعوام، عدنا إلى ربع النهائي ويمكننا الشعور بالفخر".

وتحدث تشافي عن الرسالة التي بثها إلى لاعبيه: "هناك ضغط كبير جدًا على اللاعبين، مباراة نابولي كانت حياة أو موت، تعرضنا للكثير من الانتقادات غير العادلة، دارت أقاويل آنذاك عن أننا كنا مهرجين "التشامبيونز ليغ".

وتابع: "أخبرتهم أنه يتعين عليهم إظهار أننا يمكن أن نكون أفضل من نابولي، وكنا كذلك في المباراتين، تأهلنا كان مستحقًا".

وفي ذات السياق، أكد مدرب برشلونة على أن اللاعبين الناشئين يفهمون بشكل جيد للغاية ما يريده الفريق، الذي أكد أنه يلعب بشكل أفضل من العام الماضي رغم النتائج.

واختتم: "سيظل برشلونة قيد البناء مع اللاعبين الشباب الموجودين لديه، لكن الفريق قدم أداءً جيدًا في المراحل الكبيرة، سواء على أرضه أو في نابولي، حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه".