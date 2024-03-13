بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة موجعة لنادي ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشار كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إلى احتمالية تجديد عقد الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يسعى ريال مدريد لضمه، مؤكدا أن هناك محادثات مع ممثلي اللاعب.

بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة موجعة لنادي ريال مدريد

وقال فرويند في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ألمانية: "هناك محادثات تتطور بشكل جيد ومنفتحة للغاية. سنرى ما سينتج عنها خلال الأسابيع المقبلة. تجديد العقد ليس مستبعدا".

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ووفقا لقناة "سكاي"، فإن الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات ملموسة. والخلاف حاليا بين الطرفين -حسب وسائل الإعلام- على الراتب، إذ يطالب ديفيز بعشرين مليون يورو سنويا بينما يعرض النادي البافاري ما بين 11 و13 مليونا.

وأكد المدير الرياضي للبايرن "ديفيز يشعر بالارتياح في ميونخ والبايرن. ليست لدي أي مشاعر سلبية".

ويمتد عقد المدافع الكندي مع بايرن ميونخ حتى عام 2025 ولذلك يسعى النادي البافاري لتجديد عقده حتى لا يرحل مجانا.
 

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